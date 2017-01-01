Киевское бюро судмедэкспертизы хотят превратить в контору, торгующую заключениями - СМИ

Возможное назначение главой Киевского клинического бюро судмедэкспертизы Владимира Зосименко может превратить его в организацию, торгующую заключениями, при помощи которых преступники смогут избегать привлечения к ответственности.

Об этом сообщает “Антикор“ .

“Возведение в эту должность Владимира Зосименко, ныне пребывающего в статусе и.о. главы Бюро, не только позволит руководить им человеку с внушительным коррупционным шлейфом, но и фактически предоставит карт-бланш на захват власти в чрезвычайно важном подразделении правоохранительной системы “, - говорится в сообщении.

Отмечая, что в текущее время Зосименко уже наладил собственную коррупционную схему с закупкой некачественных реактивов для лабораторий “у сомнительных, если не сказать, “левых“, продавцов“, издание подчеркивает: ныне он решил фактически узурпировать власть в Бюро.

“Зосименко пытается провести реорганизацию его структуры, суть которой состоит в том, чтобы под видом оптимизации выделяемых на работу Бюро бюджетных средств объединить несколько лабораторий, выполняющих абсолютно разные задачи, в одну. Главной целью этого видится желание Зосименко фактически превратить Бюро в организацию, выдающую “правильные“ и нужные определенным людям заключения“, - объясняет издание.

Вместе с тем, отмечается: сподвижником Зосименко является его нынешний заместитель Давид Валиахметов, “являющийся таким же коррупционером, как и его патрон – еще в далеком в 2010 году он был обвинене в получении взятки в 100 тыс. гривен (около 12,5 тыс. долларов по курсу того времени!) за составление ложного заключения“.

В то же время “Антикор“ заостряет: беглый анализ активности Валиахметова в запрещенной в Украине российской соцсети “Одноклассники“ заставляет обратится к нашим спецслужбам с вопросом: “почему он сидит в чиновничьем кресле, а не в тюрьме?“.

При этом - в подтверждение своих слов – издание приводит сделанные журналисткой Нато Двали сканы с профиля Валиахметова, свидетельствующие о его:

отношении к украинцам как к “людям второго сорта“ - посредством публикации соответствующего высказывания одного из нацистских лидеров, назвавшего украинцев “оскотинившимися русскими“.

“Зосименко вместе с успешно избежавшим люстрации Валиахметовым, готовятся прибрать к рукам Киевское клиническое бюро судмедэкспертизы. Дабы на вполне законных основаниях утопить в коррупции и откровенной преступности чрезвычайно важное подразделение правоохранительной системы“, - подытоживает издание.