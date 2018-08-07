Гриценко не сохранит свой рейтинг до выборов, - эксперт

Обнародованы результаты социологического исследования настроений электората накануне президентских выборов. Опрос проводился Социологической группой “Рейтинг“ по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

По результатам исследования рейтинг кандидатов в президенты следующий: Юлия Тимошенко — 14%, Владимир Зеленский – 8%, Петр Порошенко - 8%, Анатолий Гриценко — 7%, Юрий Бойко — 6%, Вячеслав Вакарчук и Олег Ляшко — по 4%.

Анатолий Гриценко продолжает терять голоса симпатиков. Еще в августе за Анатолия Гриценко готовы были голосовать более 10,7% респондентов. Он занимал второе место среди наиболее реальных кандидатов. На начало декабря Гриценко переместился на четвертое место.

Военный эксперт Сергей Щербина, полковник Вооруженных Сил Украины, считает, что причина падения рейтинга Гриценко в том, что его медиа-имидж искусственный:

“Среди пестрой компании потенциальных кандидатов в президенты Гриценко мог бы действительно стать безальтернативной фигурой: ведь за плечами у него военное образование, должности министра обороны и главы комитета ВР по вопросам обороны. Люди штатские часто воспринимают его слова как мнение эффективного военного руководителя. Однако, при разговоре с самими военными и компетентными людьми, высказывания бывшего Министра обороны не выдерживают критики.

Реальные результаты Гриценко будут еще хуже, потому что на избирательные участки придут действующие военные: офицеры, солдаты и контрактники, а также члены их семей и ветераны, которые не согласны с полемикой политика. Например, Анатолий Степанович выступает за сокращение армии, прекращение призыва и даже против прописывания курса в НАТО в Конституции. Но главная преграда, которая помешает Гриценко стать Главнокомандующим – отсутствие авторитета среди военных. У военных хорошая память и аналитические способности!“ - считает Сергей Щербина

Ранее, политолог, кандидат философских наук Валентин Гладких, уже ставил под сомнение реальные шансы Гриценко претендовать на президентское кресло, называя его техническим кандидатом. Про несоответствие публичного имиджа Гриценко как эффективного военного менеджера, реальным результатам его работы на должности Министра Обороны и Главы комитета обороны говорилось неоднократно. В частности, об этом заявлял экс-сотрудник Главного управления разведки Украины полковник Юрий Смищук.