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Грипп в Украине: в Краматорске закрывают школы

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Решение единогласно было принято на заседании оперативного штаба по координационной деятельности по предотвращению распространения заболеваемости.
Школы в Краматорске будут закрыты до 11 декабря
Школы в Краматорске будут закрыты до 11 декабря
facebook.com/krm.gromada

В школах Краматорска Донецкой области с 5 по 11 декабря включительно в общеобразовательных учебных и внешкольных заведениях города учебный процесс будет приостановлен из-за частых случаев заболевания гриппом. Об этом говорится на странице Краматорского самоуправления в Facebook во вторник, 4 декабря.

Согласно сообщению, соответствующее распоряжение \ подписал секретарь Краматорского городского совета Денис Ошурко в связи с увеличением случаев заболеваемости среди детей школьного возраста.

Решение единогласно было принято на заседании оперативного штаба по координационной деятельности по предотвращению распространения заболеваемости среди детей школьного возраста гриппом и ОРВИ.

На период эпидемии до стабилизации и улучшения ситуации в городе будет действовать комплексный план мероприятий по профилактике острых респираторно-вирусных инфекций.

По словам начальника отдела здравоохранения Валерии Мельник, по состоянию на 3 декабря превышение эпидпорога среди школьников составляло более 67%, что является поводом для введения ограничительных мер.

Ранее стало известно, что в Киеве зарегистрировано 14,2 тысяч больных гриппом и ОРВИ и наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 4,1%.

 

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Теги: грипп
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Источник: korrespondent.net

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