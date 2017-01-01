УЗ ограничила работу онлайн-продажи билетов из-за нагрузки

В компании сообщили, что нагрузка на онлайн-систему по продаже билетов увеличилась в 6 раз.

По мере стабилизации ситуации, ограничения будут сняты УНИАН

Укрзализныця ограничила продажу билетов на поезда через онлайн систему из-за сильной нагрузки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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“Для стабилизации работы системы наложено ограничение в 140 сессий в секунду, которое необходимо, в частности, для обеспечения осуществления операций клиентских платежей. В ближайшее время, по мере стабилизации ситуации, ограничения будут сняты“, - сообщили в УЗ.

Отметим, что на данный момент онлайн-покупка билетов работает, но скорость загрузки значительно медленнее.

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Укрзализныця начала продажу билетов на поезда с отправлением после 20 декабря. На данный момент открыта продажа билетов на 70% круглогодичных поездов. На остальные поезда продажа будет открыта в ближайшее время.

Напомним, 28 ноября Укрзализныця временно ввела ограничительные меры по возврату проездных документов, чтобы не допустить спекуляций с билетами и избежать искусственного дефицита в период праздников.

Ранее, в УЗ сообщили, что на новогодние и рождественские праздники будет назначено около 30 пар дополнительных поездов.