У РФ не было оснований захватывать корабли - НАТО
Россия не имела никаких оснований применять силу против украинских кораблей в районе Керченского пролива. Об этом во вторник, 4 декабря, заявила представительница НАТО в рамках заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе, сообщает УНИАН.
"Я не буду вдаваться в правовые аспекты того, где и как произошел захват украинских кораблей. По мнению НАТО, применялась сила со стороны РФ без всяких на то оснований", - сказала она.
В НАТО также подчеркнули, что у кораблей Украины и других государств есть право на свободный проход и в Черном, и в Азовском морях.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса готовы поддерживать Украину в случае открытого нападения РФ.
"Украина не является членом НАТО, но мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы также призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они захватили. Союзники НАТО также будут продолжать помогать модернизировать и укреплять украинские Вооруженные силы. НАТО также помогает модернизировать украинский флот", - заявил он.
Ранее сообщалось, что 4-5 декабря в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО обсудят ответ на ситуацию в Керченском проливе.
Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.
В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.
Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.
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