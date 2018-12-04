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У РФ не было оснований захватывать корабли - НАТО

Комментариев: 9
Корабли Украины имеют право на свободный проход и в Черном и в Азовском морях, а применение силы по отношению к ним было безосновательным, считают в НАТО.
В НАТО сделали заявление по поводу захвата украинских кораблей
В НАТО сделали заявление по поводу захвата украинских кораблей

Россия не имела никаких оснований применять силу против украинских кораблей в районе Керченского пролива. Об этом во вторник, 4 декабря, заявила представительница НАТО в рамках заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе, сообщает УНИАН.

"Я не буду вдаваться в правовые аспекты того, где и как произошел захват украинских кораблей. По мнению НАТО, применялась сила со стороны РФ без всяких на то оснований", - сказала она.

В НАТО также подчеркнули, что у кораблей Украины и других государств есть право на свободный проход и в Черном, и в Азовском морях.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса готовы поддерживать Украину в случае открытого нападения РФ.

"Украина не является членом НАТО, но мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы также призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они захватили. Союзники НАТО также будут продолжать помогать модернизировать и укреплять украинские Вооруженные силы. НАТО также помогает модернизировать украинский флот", - заявил он.

Ранее сообщалось, что 4-5 декабря в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО обсудят ответ на ситуацию в Керченском проливе.

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. 

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

 

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Теги: Россия, НАТО, Украина-Россия, Черное море, Керченский пролив, Азовское море
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ВосставшийИзБана    04.12.2018, 19:46
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Не долго музыка играла. Не долго фраер танцевал. После встречи большой 20-ки всерьез заговорили р канале через Перекопский перешеек. И Путин рвет волосы везде, где они у него остались.
Предаторр    04.12.2018, 19:38
Оценка:  0
Предаторр
Бабушка Виолетта(Letohradek),ты снова злоупотребила канистру настойки глода,празднуя несуществующую Пэрэмогу?)))))))))))
Предаторр    04.12.2018, 19:36
Оценка:  0
Предаторр
Россия просто выбрала меньшее из двух зол,сохранив жизнь и здоровье нашим морякам(среди которых были сотрудники СБУ).Тем самым,сломав все планы Пuдорошенко и его подельников,которые очень надеялись что Россия потопит эти корабли...
ВосставшийИзБана    04.12.2018, 19:42
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Бредишь? Или это стеб такой? Меньшим злом было бы проигнорировать, а не нападать в нарушение всех соглашений, подписанных в том числе и РФ. И я уже писал и не раз: Москва подыграла Порошенко, а не нарушила его планы.
Предаторр    04.12.2018, 19:55
Оценка:  -1
Предаторр
Правда?Подыграла?То бишь у Пuдорошенко изначально надеялись на то что Россия захватит эти корабли?
ВосставшийИзБана    04.12.2018, 19:59
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А с какой стати их должны были захватывать?
Предаторр    04.12.2018, 20:06
Оценка:  0
Предаторр
Бот,ну ты же сам написал что Москва подыграла Пuдорошенко.Значит он изначально надеялся что Москва именно так и поступит.В противном случае,ни о каком"подыграше"и речи быть не может.
ВосставшийИзБана    04.12.2018, 20:10
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Для того, чтобы тебе подыграли, совсем не обязательно на это надеяться.
Letohradek    04.12.2018, 19:12
Оценка:  -1
Letohradek
Ватоголовое стадо, статья для вас!
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