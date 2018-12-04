Под Киевом во время задержания злоумышленник сбил правоохранителя

Подозреваемому, которого пытались задержать сотрудники уголовного розыска, удалось скрыться. Объявлен план Сирена.

На Житомирской трассе, у ресторана Краков под Киевом, правоохранители во вторник, 4 декабря, проводили операцию по задержанию подозреваемых. Однако, одному (или нескольким) удалось сбежать. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают Факты.

Отмечается, что инцидент произошел около 16.00. Неизвестные на черной Тoyota Camry сбили сотрудника уголовного розыска.

Сотрудники полиции проводили задержание. Однако операция пошла по незапланированному сценарию: злоумышленнику (или нескольким) удалось скрыться на черной Тoyota Camry столичной регистрации. Во время побега они сбили одного из сотрудников уголовного розыска Киевской области, принимавшего участие в задержании.

Пострадавший правоохранитель доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное.

Для поимки скрывшихся на авто злоумышленников в столице и области введен оперативный план Сирена.

Напомним, в Днепре задержали мужчину с двумя пистолетами. Ранее в Одесской области задержали мужчину, который продавал огнестрельное оружие.

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