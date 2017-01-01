В Запорожской области школы закрывают на карантин

В 22 школах области приостановили уроки частично, и в трех - полностью. Также из-за гриппа и ОРВИ закрываются детсады.

Три школы области закрыли на карантин bug.org.ua

В трех школах Запорожской области полностью приостановили занятия из-за роста заболеваемости учеников гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

Отмечается, что еще в 22 школах занятия были приостановлены частично.

По данным ведомства, полностью приостановлен учебный процесс в Новоуспеновской и Запорожской школах Веселовского района и в Новогупаловском учебно-воспитательном комплексе Вольнянского района.

Частично (в некоторых классах) приостановлены занятия в 12 школах Запорожья, в трех – Мелитополя и двух – Черниговского района.

Среди дошкольных учебных заведений временно приостановлена работа двух детсадов в Веселовском и Ореховском районе, частично – четырех детсадов Запорожья и одного Черниговского района.

Отмечается, что решения о приостановке занятий принимаются при более 30% заболевших учеников.

Напомним, в Краматорске закрывают школы из-за гриппа. Занятия приостановили в период с 5 по 11 декабря.

Ранее стало известно, что в Киеве зарегистрировано 14,2 тысяч больных гриппом и ОРВИ и наблюдается рост по сравнению с предыдущей неделей на 4,1%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet