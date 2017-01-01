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Строители выполнили годовой план работ по Подольско-Воскресенскому мосту - КГГА

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Строители выполнили годовой план работ по Подольско-Воскресенскому мосту - КГГА

На Подольско-Воскресенском мосту смонтирована одна из самых сложных конструкций. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

«В Киеве снежно и морозно, а на Подольско-Воскресенском мосту работают до сумерек - смонтирована и установлена ​​последняя из Рыбацкого полуострова наиболее сложная пропеллерная ферма. Еще несколько дней ее надо регулировать для установления в проектное положение, после чего специалисты смогут приступить к сварке», - сообщил чиновник.

По его словам, выполнение этой работы фактически завершает годовой план.

«В течение года специалистам удалось смонтировать запланированы 11 вязов, а это значит, что уже в следующем году мост можно будет установить в проектное положение. Если для наблюдателя это просто улучшит внешний вид, то специалисты знают - установление вязов и проектное положение моста - это один из важных технических шагов», - подчеркнул Дмитрий Давтян.

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