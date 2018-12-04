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Помпео: на агрессию РФ готовят комплексный ответ

Комментариев: 1
Госсекретарь США заявил о необходимости восстановить политику сдерживания в отношении Российской Федерации.

На агрессивные действия России против украинских моряков в районе Керченского пролива страны НАТО подготовят коллективный ответ. Об этом во вторник, 4 декабря, заявил госсекретарь США Майк Помпео после завершения министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Есть два момента, которые мы четко определили во время заседания с участием украинского министра: полное единство в том, что российские действия были противозаконными и неприемлемыми, и то, что политика сдерживания должна быть восстановлена", - сказал Помпео.

Госсекретарь США призвал Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков, которых удерживают на российской территории.

"Мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение просто неприемлемо", - добавил госсекретарь.

Ранее в НАТО заявили, что у РФ не было оснований захватывать украинские корабли и применять силу.

Также в Госдепе предложили блокировать российские корабли.

 

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Теги: Россия, США, НАТО, Керченский пролив, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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navigator2    04.12.2018, 23:35
Оценка:  0
navigator2
кажись пара=шку знов нагнут
СтальнаяКрыса    04.12.2018, 22:12
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Класс будет когда паРАШИНСКИЙ самолёт "случайно" пересечёт границу одной из стран НАТО и будет сбит НАТОвским истребителем.
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