Помпео: на агрессию РФ готовят комплексный ответ

Госсекретарь США заявил о необходимости восстановить политику сдерживания в отношении Российской Федерации.

На агрессивные действия России против украинских моряков в районе Керченского пролива страны НАТО подготовят коллективный ответ. Об этом во вторник, 4 декабря, заявил госсекретарь США Майк Помпео после завершения министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Есть два момента, которые мы четко определили во время заседания с участием украинского министра: полное единство в том, что российские действия были противозаконными и неприемлемыми, и то, что политика сдерживания должна быть восстановлена", - сказал Помпео.

Госсекретарь США призвал Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков, которых удерживают на российской территории.

"Мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение просто неприемлемо", - добавил госсекретарь.

Ранее в НАТО заявили, что у РФ не было оснований захватывать украинские корабли и применять силу.

Также в Госдепе предложили блокировать российские корабли.

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