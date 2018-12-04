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В Украину не пустили российскую журналистку

Комментариев: 5
С Евгенией Зобниной провели собеседование в отдельной комнате, после чего отказали во въезде.
Евгении Зобниной запретили въезд в Украину
Евгении Зобниной запретили въезд в Украину
скриншот

Журналистку российского телеканала Дождь Евгению Зобнину во вторник, 4 декабря, не пустили на территорию Украины, сообщает телеканал.

Причиной отказа во въезде, по данным телеканала, стало то, что Зобнина не смогла подтвердить цель визита.

Отмечается, что журналистка прилетела в Украину по приглашению правозащитного центра Мемориал, Луганского областного правозащитного центра Альтернатива и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу. Цель мероприятия - "показать участникам ситуацию на постконфликтной зоне, дать импульс для написания статей с объективным представлением ситуации на Донбассе".

Из Киева Зобнина должна была вечером 4 декабря выехать в Краматорск.

"В аэропорту Киева с журналисткой провели собеседование в отдельной комнате, на котором присутствовали две сотрудницы погранконтроля и мужчина в штатском. Зобнину спросили, кто организатор ее поездки и за чей счет она приехала в Украину. Кроме того, у нее поинтересовались, освещала ли она темы, связанные с Крымом и строительством Крымского моста, была ли на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и знала ли о введении военного положения", - говорится в сообщении телеканала.

Журналистка на своей странице в Facebook отметила, что "до 5 утра жду самолёт до Минска".

Как сообщалось, на время военного положения Украина будет ограничивать пропуск на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

За сутки в Украину не пустили 66 россиян. Подавляющее большинство россиян не смогли подтвердить цель поездки.

 

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Теги: Россия, Киев, Украина-Россия, журналист, пограничники, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Предаторр    04.12.2018, 22:48
Оценка:  -4
Предаторр
Режим Пuдорошенко через свои придворные РошенСМИ ежедневно кукарекает нам о ежедневных"пэрэмогах"на д Россией...
Но в реальности,эти позорные собаки боятся обычных российских журналистов женского пола!))))))))))
Letohradek    04.12.2018, 23:09
Оценка:  +3
Letohradek
Зверек, ты тоже догавкаешься!
Предаторр    04.12.2018, 23:19
Оценка:  -2
Предаторр
Бабушка Виолетта,от того что тебе не нравится правда,ничего не изменится.Власть сменится и за никчёмную жизнь таких отбросов как ты,никто ломаного гроша не даст.Только вот никто об вас,мразей,руки свои марать не станет.Возможно,не станет.Скоро узнаем.Потерпи немного.))))))))))
Dexidrine    04.12.2018, 23:25
Оценка:  -1
Dexidrine
Распад рашки ты увидишь ещё при своей жизни.
В 1983-м все бы тоже посмеялись, если бы им сказали, что через 8 лет такой страны как совок не будет на карте.
Предаторр    04.12.2018, 23:29
Оценка:  0
Предаторр
Мне до России такие же дела как и до Австралии с Израилем.Я в Украине живу и с нетерпением жду президентских выборов чтобы на этих выборах сказать"остаточне прощавай"твоему идолу и кормильцу.
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