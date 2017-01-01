В Одессе повесились двое заключенных

Оба заключенных совершили суицид в один и тот же день, но в разных учреждениях. Между собой они не были знакомы и проходили по разным делам.

В Одессе в один день произошли самоубийства двух заключенных – одно в СИЗО, второе – в колонии. Прокуратура занялась расследованием обоих случаев, сообщает во вторник, 4 декабря, Радио Свобода.

Отмечается, что оба самоубийства произошли 30 ноября.

Правоохранители проводят проверки одесского следственного изолятора и Южной исправительной колонии №51, где отбывают наказание впервые осужденные.

Как было установлено, самоубийство в одесском следственном изоляторе произошло в дворике для прогулок. Один из подсудимых вышел туда без сопровождения и повесился. Предполагают, что веревку подсудимый он принес с собой, хотя и, в соответствии с внутренним распорядком его должны были обыскать перед выходом на прогулку.

"Его действительно нашли на дворике для прогулок, по этому факту проводится проверка областной прокуратурой", - сказал начальник отдела прокуратуры Одесской области Владимир Коломиец, добавив, что второй заключенный также повесился.

Коломиец отметил, что по факту самоубийства в 51 колонии проверку проводит одесская местная прокуратура №2.

"Там это (самоубийство, - ред.) произошло в помещении. Никаких записок не было, провели опрос работников, заключенных и осужденных. Выясняются возможные причины и обстоятельства", - добавил он.

В прокуратуре указывают, что по поводу обоих самоубийств зарегистрированы уголовные производства. Также прокуроры уточняют, что эти двое подсудимых между собой не связаны.

"По имеющейся информации, они не были знакомы, проходили по разным уголовным производствах, телефонной связи между ними не было", - сказал Коломиец.

Напомним, ранее в тюрьме Винницы повесился заключенный из Тернополськой области.

Ранее стало известно, что в Лукьяновском СИЗО погиб заключенный. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало повреждение внутренних органов.

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