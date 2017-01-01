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Корь в Украине: за неделю заболели больше 2000 человек

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Заболеваемость корью в Украине выросла на 11,5 % за последнюю неделю. Заболели 741 взрослый и 1603 ребенка.
Заболеваемость корью в Украине растет
Заболеваемость корью в Украине растет
revistagalenus.ro


В Украине заболеваемость корью продолжает расти и за последнюю неделю статистика заболеваемости увеличилось на 11,5% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, за 48 неделю корью заболели 2384 человека – 741 взрослый и 1603 ребенка.

Вакцинация – единственный надежный способ защиты от кори. В Минздраве отмечают, что сейчас в каждой области Украины достаточно качественных и эффективных вакцин для плановой и усиленной иммунизации.

"Минздрав призывает родителей обязательно вакцинировать детей, придерживаясь сроков календаря прививок, и как можно скорее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию. Прививаться по календарю и наверстать пропущенные прививки могут безвозмездно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики", – говорится в сообщении.

Напомним, неделей ранее корью в Украине заболели 2138 человек. Кроме того, в Польше у младенца из Украины обнаружили симптомы кори.

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Теги: Украина, эпидемия, заболевание, корь
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Источник: korrespondent.net

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