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"Новогоднее" перемирие могут ввести на Донбассе

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Трехсторонняя контактная группа готовится к перемирию на Донбассе в связи с новогодними праздниками.
На Донбассе могут ввести "новогоднее" перемирие
На Донбассе могут ввести "новогоднее" перемирие
Getty Images

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе готовится к перемирию на востоке Украины в связи с новогодними праздниками. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, сообщает БЕЛТА.
 
По его словам, в рабочей группе по вопросам безопасности участники продолжают рассмотрение дополнительных мероприятий для обеспечения режима прекращения огня и подготовку к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками.
 
"Очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками", – заявил Сайдик.
 
Последняя в этом году встреча трехсторонней контактной группы состоится 19 декабря. Возобновятся встречи в середине января 2019 года.
Напомним, ранее бывший замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о "свете в конце тоннеля" для Донбасса.

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Теги: Новый год, Перемирие на Донбассе, минские договоренности, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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