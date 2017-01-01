"Новогоднее" перемирие могут ввести на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа готовится к перемирию на Донбассе в связи с новогодними праздниками.



Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе готовится к перемирию на востоке Украины в связи с новогодними праздниками. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, сообщает

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе готовится к перемирию на востоке Украины в связи с новогодними праздниками. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, сообщает БЕЛТА

По его словам, в рабочей группе по вопросам безопасности участники продолжают рассмотрение дополнительных мероприятий для обеспечения режима прекращения огня и подготовку к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками.



"Очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками", – заявил Сайдик.



Последняя в этом году встреча трехсторонней контактной группы состоится 19 декабря. Возобновятся встречи в середине января 2019 года.

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