Итоги 4 декабря: Доступ в порты на Азове и откровения Гиркина

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

РФ частично разблокировала порты Украины на Азове; Гиркин обвинил Путина в госизмене. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украинцы, арестованные в Грузии, объявили голодовку

Задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном хранении оружия шестерых украинцев и одного гражданина Грузии оставили под арестом. В знак протеста они объявили голодовку.

США пригрозили выйти из ракетного договора с Россией

США пообещали через 60 дней приостановить свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не вернется к его выполнению. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В Киеве более 700 домов остались без отопления

В Соломенском районе Киева на центральной тепломагистрали по Чоколовскому бульвару из-за прорыва в тепловом коллекторе без отопления остались 750 домов, из них 509 жилых домов, десять лечебных учреждений, 23 детских учебных заведения и 11 школ.

Россия частично разблокировала украинские порты

Россия частично разблокировала украинские порты Беряднск и Мариуполь в Азовском море. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение возобновлено.

РФ пропускает в первую очередь собственные и иностранные суда, которые идут в российские порты, а уже потом – корабли, которые направляются в украинские порты.

Forbes назвал самую влиятельную женщину года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заняла первую строчку в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира американского журнала Forbes. На этой позиции глава германского правительства оказывается уже в седьмой раз.

На второй позиции – премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Тройку замкнула директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Гиркин разоткровенничался ВКонтакте и обвинил Путина в госизмене

По мнению бывшего главаря террористов “ДНР“, экс-сотрудника ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова) россияне имеют обоснование для отстранения от обязанностей президента Российской Федерации Владимира Путина, как он отметил “по подозрению в подготовке к государственной измене“. Об этом Игорь Гиркин написал своей странице в соцсети ВКонтакте