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Сутки на Донбассе: 24 вражеских обстрела, погиб один боец ВСУ

Комментариев: 3
Еще трое украинских бойцов получили ранения.
На Донбассе погиб один украинский военнослужащий
На Донбассе погиб один украинский военнослужащий
mil.gov.ua

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За минувшие сутки, 4 декабря, сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

Сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, зафиксирована активность вражеского снайпера.

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“Огневому воздействию из минометов 82 калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Песков, Новозвановки, Широкино и Водяного, что на Приазовье, а у Луганского зафиксировано еще и огонь из минометов калибра 120 мм. Защитники Красногоровки были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами, а защитники Троицкого и Водяного - из вооружения боевых машин пехоты“, - отметили в штабе.

С начала суток сепаратисты обстреляли наши позиции на подступах к Тарамчуку.

“Тяжелое вооружение не применялось. Потерь не допущено“, - добавили в штабе.

Напомним, сепаратисты за сутки 3 декабря 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения.

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Теги: военные, ВСУ, пострадавшие, погибшие, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Комментариев (3)
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Eyyafyallayekyul    05.12.2018, 08:54
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
В процентном отношении, среди осетин больше всего героев Советского Союза!
Ганс_мг42    05.12.2018, 08:39
Оценка:  0
Ганс_мг42
каждый день гибнут наши парни - А ВОЙНЫ нет!
Eyyafyallayekyul    05.12.2018, 08:56
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Военный конфликт есть. Пытанняя - с кем. Военное положение ввели, а войну никому не объявили...
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