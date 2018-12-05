Сутки на Донбассе: 24 вражеских обстрела, погиб один боец ВСУ

Еще трое украинских бойцов получили ранения.

На Донбассе погиб один украинский военнослужащий mil.gov.ua

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За минувшие сутки, 4 декабря, сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстреливал позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

Сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, зафиксирована активность вражеского снайпера.

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“Огневому воздействию из минометов 82 калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Песков, Новозвановки, Широкино и Водяного, что на Приазовье, а у Луганского зафиксировано еще и огонь из минометов калибра 120 мм. Защитники Красногоровки были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами, а защитники Троицкого и Водяного - из вооружения боевых машин пехоты“, - отметили в штабе.

С начала суток сепаратисты обстреляли наши позиции на подступах к Тарамчуку.

“Тяжелое вооружение не применялось. Потерь не допущено“, - добавили в штабе.

Напомним, сепаратисты за сутки 3 декабря 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения.