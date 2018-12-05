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Расспросили про Голодомор, моряков и Боинг: Двух журналисток из РФ не пустили в Украину

Комментариев: 4
Пограничники не пропустили корреспондента российского оппозиционного издания Дождь Евгению Зобнину.
Россиянок депортировали из-за якобы “не подтверждения цели визита“
Россиянок депортировали из-за якобы “не подтверждения цели визита“
dpsu.gov.ua

Украинские пограничники не пропустили в страну двух российских журналисток. Обратно в Россию отправили главного редактора интернет-издания Такие дела Анастасию Лотареву и корреспондента Дождя Евгению Зобнину

Об этом Лотарева сообщила в Facebook.

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“Хороший город Киев, прекрасный аэропорт Жуляны, жалко, депортируют меня из него после двух часов ожидания в не менее прекрасный город Минск. (“не подтверждена цель визита“, хотя ехала по приглашению от общественной организации). Два часа расспрашивали (очень вежливо) про Голодомор, украинских моряков и Боинг. Также на упоминание Мемориала очень напряглись, перепутав его с Бессмертным полком и ОБД Мемориал“, - написала Лотарева.

Не смогла попасть на территорию Украины и корреспондент Дождя Евгения Зобнина. На сайте телеканала сказано, что она прилетела по приглашению правозащитного центра Мемориал, Луганского областного правозащитного центра Альтернатива и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу. Из Киева Зобнина должна была вечером 4 декабря выехать в Краматорск.

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В аэропорту Киева с журналисткой провели собеседование. Зобнину спросили, кто организатор ее поездки и за чей счет она приехала в Украину. Кроме того, у нее поинтересовались, освещала ли она темы, связанные с Крымом и строительством Крымского моста, была ли на территории  самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и знала ли о введении военного положения. В итоге Зобниной отказали во въезде по причине того, что она не смогла подтвердить цель визита.

Как сообщалось 30 ноября, иностранных журналистов не пускают в Крым.

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Теги: граница, Россия, журналист
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Комментариев (4)
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fulminate    05.12.2018, 09:33
Оценка:  +2
fulminate
Повезло. А могли бы к танку привязать и таскать по майдану три круга. Или в рабство отдать. Не у всех же по два раба, некоторым не хватило. Или покалечить, сделать инвалидами для дальнейшей эксплуатации в секс-индустрии. Бандеровцы, они такие...
SKELAAA1    05.12.2018, 09:09
Оценка:  +1
SKELAAA1
Хай щастыть!
БРОКЕР2018    05.12.2018, 09:23
Оценка:  +1
БРОКЕР2018
для к@ц0в по-другому: нейух шастать
ВасяизИваново    05.12.2018, 09:40
Оценка:  -1
ВасяизИваново
Так вроде Дождь за Майдан выступал.
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