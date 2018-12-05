Расспросили про Голодомор, моряков и Боинг: Двух журналисток из РФ не пустили в Украину

Пограничники не пропустили корреспондента российского оппозиционного издания Дождь Евгению Зобнину.

Украинские пограничники не пропустили в страну двух российских журналисток. Обратно в Россию отправили главного редактора интернет-издания Такие дела Анастасию Лотареву и корреспондента Дождя Евгению Зобнину

Об этом Лотарева сообщила в Facebook.

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“Хороший город Киев, прекрасный аэропорт Жуляны, жалко, депортируют меня из него после двух часов ожидания в не менее прекрасный город Минск. (“не подтверждена цель визита“, хотя ехала по приглашению от общественной организации). Два часа расспрашивали (очень вежливо) про Голодомор, украинских моряков и Боинг. Также на упоминание Мемориала очень напряглись, перепутав его с Бессмертным полком и ОБД Мемориал“, - написала Лотарева.

Не смогла попасть на территорию Украины и корреспондент Дождя Евгения Зобнина. На сайте телеканала сказано, что она прилетела по приглашению правозащитного центра Мемориал, Луганского областного правозащитного центра Альтернатива и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу. Из Киева Зобнина должна была вечером 4 декабря выехать в Краматорск.

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В аэропорту Киева с журналисткой провели собеседование. Зобнину спросили, кто организатор ее поездки и за чей счет она приехала в Украину. Кроме того, у нее поинтересовались, освещала ли она темы, связанные с Крымом и строительством Крымского моста, была ли на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и знала ли о введении военного положения. В итоге Зобниной отказали во въезде по причине того, что она не смогла подтвердить цель визита.

Как сообщалось 30 ноября, иностранных журналистов не пускают в Крым.