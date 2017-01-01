В Запорожье под фурой провалился асфальт
Огромная дыра возникла на проезжей части.
На улице Александра Говорухи в Коммунарском районе Запорожья во вторник, 4 декабря, вечером дорожное покрытие внезапно разрушилось под крупногабаритной грузовиком.
Об этом сообщает Helper Запорожье в Facebook.
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В образовавшийся в асфальте провал провалился прицеп фуры - он полностью ушел под землю. На видео, которое обнародовали в сети, изуродованный прицеп уже вытащили на дорогу.
“Ужасный вид был, когда прицеп под дорогой был. А если бы легковушка? Ужас! Ох и дороги“, - комментирует очевидец.
Информации о пострадавших нет.
Как сообщалось 18 ноября, в Киеве пожарная машина провалилась под асфальт.