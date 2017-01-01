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В Карпатах засняли "Брокненский призрак"

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Редкое оптическое явление наблюдали на горе Поп Иван.
На мгновение раньше в дуге присутствовали радужные переливы
На мгновение раньше в дуге присутствовали радужные переливы
facebook.com/Василь Фіцак

На горе Поп Иван засняли интересное естественное явление - опубликовано фото Брокненского призрака

Снимок опубликовал Василий Фицай Facebook, передает Depo.Закарпаття.

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“Поп Иван. Брокненский призрак - так называют атмосферное оптическое явление. Правда такой радуги зимой еще не приходилось видеть. Немножко поздно сделал кадр и цвета исчезли“, - прокомментировал фотографию автор.

Для справки: брокенский призрак (нем. Brockengespenst), также называемый горным призраком — это оптическое природное явление, которое возникает когда тень наблюдателя на поверхности облаков (тумана) располагается в направлении, противоположном Солнцу. Эта тень может казаться очень большой и иногда окружена цветными кольцами (так называемая глория). Призрак может и шевелиться (иногда совершенно неожиданно) из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке.

Известность оно приобрело благодаря пику Брокен в горах Гарц в Германии, где постоянные туманы и доступность малых высот позволяют наблюдать его особенно часто. Это явление можно увидеть в любом горном регионе.

Как сообщалось, в августе 2017 года жителей Великобритании поразила необычная фантастически красивая радуга.

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Теги: оптическое явление, гора, Карпаты
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