Дело Януковича: экс-президент снова не вышел на связь с судом

Судьи отправились в совещательную комнату для принятия окончательного решения.

Виктор Янукович не вышел на связь с Оболонским райсудом Киева ukrinform.ua

Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом в среду, 5 декабря, объявил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает УНН.

“Заседание оглашается продолженным. Не явился путем видеоконференции обвиняемый Янукович Виктор Федорович“, - отметил он.

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При этом сообщается, что адвокат предоставил суду медицинские справки о состоянии здоровья Януковича, однако судья отказал в переносе заседания до выздоровления беглого экс-президента.

“Учитывая, что медицинские справки, предоставленные суду, не содержат данных о том, что Виктор Федорович Янукович не может выступать в суде, в частности, в справках не указано, что у него травмирована голова или травмированные органы речи, суд не усматривает оснований для дальнейших перерывов в судебном заседании“, - отметил судья, добавив, что сегодня происходит 89-е судебное заседание по этому делу.

После, судьи отправились в совещательную комнату для принятия окончательного решения.

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Ранее адвокат бывшего президента Виктора Януковича Александр Горошинский не смог встретиться с подзащитным в Москве из-за якобы серьезного его травмирования.

Перед этим в СМИ появилась информация, что Януковича госпитализировали с серьезными травмами в Москве.

Вскоре его адвокаты заявили, что бывший президент Украины будет госпитализирован около трех недель и не сможет выступить в суде со своим последним словом по делу о госизмене.