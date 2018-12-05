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Порошенко назвал дату объединения украинских церквей

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Объединительный собор пройдет в Святой Софии, Варфоломей уже прислал приглашения.
Порошенко рассказал, где и когда будут объединять украинские церкви
Порошенко рассказал, где и когда будут объединять украинские церкви
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко объявил дату Объединительного собора украинских православных церквей. Мероприятие пройдет 5 декабря, передает слова главы государства Depo.ua.

“Я рад обнародовать дату Объединительного собора, который должен провозгласить создание Автокефальной поместной православной церкви в Украине. Этот собор утвердит ее устав, изберет предстоятеля“, - отметил Порошенко. 

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Он уточнил, что собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, “которая на протяжении веков была центром православной религиозной жизни“.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом историческом событии, говорит Порошенко.

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Ранее президент подчеркивал, что украинская церковь получила шанс стать одной из 15 самостоятельных православных церквей, из которых и состоит Вселенское Православие.

11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение о Томосе для Украины, что лишило Москву права назначать митрополита Киевского. 

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29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской автокефальной церкви. В УПЦ МП отказались присоединяться к единой церкви. 

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Теги: УПЦ, православие, автокефалия, Порошенко, Собор, томос
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Комментариев (5)
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МішкаНаПівдні*    05.12.2018, 11:23
Оценка:  -2
МішкаНаПівдні*
Если верить информации о тексте Устава предложенном Варфоломеем, то речь не идет о независимой православной церкви, а о филиале своей церкви на Украине. Константинопольская церковь дает разрешение о создании церкви а может свое решение и отозвать(как уже было).
МішкаНаПівдні*    05.12.2018, 11:27
Оценка:  -1
МішкаНаПівдні*
В Уставе есть несколько пунктов по которым необходимо обращаться за разрешением к Константинопольской Церкви. Если какого-то священника наказали, он может обжаловать это решение в Константинополе.Если есть спорные вопросы по Главе Церкви, то разрешает их Константинополь.
МішкаНаПівдні*    05.12.2018, 11:33
Оценка:  -1
МішкаНаПівдні*
Как собор может называться "Объединительным, по созданию единой Церкви" если ВСЕ главы епархий единственной признанной православной церкви на Украине - УПЦ, отказались в нем участвовать? Против такого объединения выступило большинство православных граждан Украины.
satisfied18    05.12.2018, 11:18
Оценка:  -1
satisfied18
это добавит ему к рейтингу 0,00000000000000000000001%
Дром    05.12.2018, 11:19
Оценка:  -2
Дром
И отнимет 90% от рейтинга УПЦ КП. Вообще, какого лешего президент лезет в дела церкви?
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