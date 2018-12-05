Порошенко назвал дату объединения украинских церквей

Объединительный собор пройдет в Святой Софии, Варфоломей уже прислал приглашения.

Порошенко рассказал, где и когда будут объединять украинские церкви president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко объявил дату Объединительного собора украинских православных церквей. Мероприятие пройдет 5 декабря, передает слова главы государства Depo.ua.

“Я рад обнародовать дату Объединительного собора, который должен провозгласить создание Автокефальной поместной православной церкви в Украине. Этот собор утвердит ее устав, изберет предстоятеля“, - отметил Порошенко.

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Он уточнил, что собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, “которая на протяжении веков была центром православной религиозной жизни“.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом историческом событии, говорит Порошенко.

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Ранее президент подчеркивал, что украинская церковь получила шанс стать одной из 15 самостоятельных православных церквей, из которых и состоит Вселенское Православие.

11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение о Томосе для Украины, что лишило Москву права назначать митрополита Киевского.

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29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской автокефальной церкви. В УПЦ МП отказались присоединяться к единой церкви.