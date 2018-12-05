Вино с названием "Небесная сотня" возмутило соцсети

Напиток изготовленн по рецепту родителей винницкого Героя Небесной Сотни Максима Шимко.

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Новая марка вина была презентована в Виннице. Многим жителям показался нарушением этических норм тот факт, что название “Небесная сотня“ получил алкогольный напиток, другие считают, что ничего в этом плохого нет.

Ситуацию активно комментируют пользователи соцсетей, передает Depo.Вінниця.

Инициатор фестиваля вина в Виннице Александр Шемет презентовал вино “Небесная сотня“, изготовленное по рецепту родителей винницкого Героя Небесной Сотни Максима Шимко, после чего в соцсетях разгорелись споры.

“Так случилось, что с Максимом Шимко мы не были в каких-то особо товарищеских отношениях. Различные поколения? Но имея определенный опыт организации фестивалей средневековой реконструкции наши дороги периодически сходились и мы подавали друг другу руки при случайных встречах и спрашивали о здоровье. Когда произошла трагедия и Максима не стало, меня окутала печаль, но когда она стихла, то перешла в гордость, что я знал этого человека, что он, как и я, из Винницы“, - пишет Шемет на своей странице в Facebook.

Теперь Шемет причастен к организации рыцарского фестиваля, который назван в честь Максима Шимко.

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“У Максима Шимко тоже есть “свой“ фестиваль. Он проходит в октябре на базе общественного пространства “Блокпост Подкова“, в котором я координирую определенные социальные программы. На последнем фестивале победители в коллективном поединке Бугурт должны были получить в качестве приза и как символ тех времен бочонок вина. Но кадушки не нашли и придумали какой-то другой приз. Вино подарили мне, зная, что я в том “разбираюсь“. Попробовав напиток, я был приятно удивлен его качеством. Поэтому меня очень заинтересовало, кто же тот мастер, который знает секрет такого напитка“, - рассказал инициатор фестиваля вина в Виннице.

Оказалось, что вино на праздник принесла мама Максима Зоя Семеновна и его брат Павел.

“Поинтересовался у них, сколько лет назад вину. Они сказали, что лет так шесть. О, так может это вино делал сам Максим? Нет, говорят, он только яблоки на него собирал... Именно тогда у меня возникла идея напомнить землякам, что герои - это такие же, как и они, обычные люди, и они могут быть героями, если сделают для себя такой выбор... Когда люди покидают этот мир, они после себя оставляют не только легенды, а и деревья в саду и вино в погребе. Поэтому взял и разлив то вино в бутылки и назвал его “Небесная сотня“, чтобы угостить им земляков винничан на первом фестивале вина в городе Винница“, - пояснил Александр Шемет.

Как сообщалось в апреле, в России стали выпускать растительное масло Новичок, названное в честь смертельного яда, с помощью которого, в частности были совершены отравления в Солсбери.