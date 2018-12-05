В онлайн-системе продажи билетов УЗ масштабный сбой, люди возмущены

В соцсетях волна возмущения. Людям приобретенные билеты не приходили, а деньги на счета не возвращались.

Нагрузка на сервис увеличилась в 6 раз УНИАН

В онлайн-системе Укрзализныци произошел масштабный сбой. Несмотря на снятие требуемой суммы, билеты на проезд пользователи не получили, как и деньги назад.

Компания уже подтвердила факт сбоя и проблемы с сервисом.

“В связи с увеличением в 6 раз нагрузки на онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.ua специалистами Укрзализныци принимаются меры для обеспечения корректной работы сервиса. В частности, для обеспечения проведения клиентских платежей. Сейчас для стабилизации работы системы наложено ограничение в 140 сессий в секунду, необходимое для обеспечения осуществления операций клиентских платежей“, - говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей подняли волну негодования в связи с ситуацией. Люди возмутились еще тем, что перед новогодними праздниками в компании могли бы предвидеть подобный ажиотаж на покупку билетов.

В УЗ позднее сообщили об устранении проблемы. Пока сервис работает еще с ограничениями, однако якобы клиенты уже начали получать свои билеты или же деньги, которые не удалось получить ранее из-за некорректной работы.

Напомним, 4 декабря в УЗ сообщили, что будет ограничена продажа билетов на поезда через онлайн систему из-за сильной нагрузки.