Тимошенко, Бойко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге, – западная социология

Если бы выборы Президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, большая часть опрошенных украинцев отдали бы свои голоса за Юлию Тимошенко, Юрия Бойко и Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) в европейском издании EU-Chronicle.

В частности, за Юлию Тимошенко проголосовало бы 11,6% опрошенных, за Юрия Бойко – 11,5%, за Петра Порошенко – 9,3%. Другие кандидаты получили бы меньшую поддержку: Владимир Зеленский – 5,6%, Олег Ляшко – 5,1%, Анатолий Гриценко – 4,9% и Святослав Вакарчук – 4,2%. Среди других кандидатов наиболее положительную динамику роста показал Илья Кива (2,3%). Отметим, что в опросе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью примут участие в президентских выборах.

Как отмечают социологи, в то время как электоральное влияние таких событий как конфликт в Азовском море и введение военного положения будет заметно позже и потребует дополнительного исследования, более активная деятельность партий и отдельных политиков в конце осени уже успела существенно повлиять на настроения избирателей.

Так, среди заметных тенденций отмечается рост электоральной поддержки Юрия Бойко и новообразованной “Оппозиционной платформы – За життя“, а также положительная динамика небольших политических проектов. Среди негативных тенденций – проседание рейтинга “Оппозиционного блока“, а также рейтинга Святослава Вакарчука, от которого ожидали заявления о начале политической карьеры, но его так и не последовало.

Что касается парламентских выборов, наибольшее количество голосов могут получить “Батькивщина“ во главе с Юлией Тимошенко (12,3%), “Оппозиционная платформа – За життя“, возглавляемая Вадимом Рабиновичем (9,8%), “Слуга народа“ Владимира Зеленского (8,1%), “Блок Петра Порошенко - “Солидарность““ (7,9%), Радикальная партия Олега Ляшко (6,2%) и “Оппозиционный блок“ Вадима Новинского (5,3%).

Другие политические партии, в частности “Гражданская позиция“ (Анатолий Гриценко), “Самопомич“ (Андрей Садовый), ВО “Свобода“ (Руслан Кошулинский), Социалистическая партия Украины (Илья Кива), “Народный фронт“ (Арсений Яценюк) и другие имеют небольшой шанс на прохождение в новый состав Верховной Рады Украины.

Опрос проводился на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым) международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) в период с 26 ноября по 1 декабря 2018 года. Общее количество респондентов составило 2020 человек. Метод опроса – прямые интервью. Вероятная погрешность не превышает 2,2%.