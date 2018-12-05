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Тимошенко со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером обсудила эскалацию в Азовском море

Комментариев: 5
Тимошенко со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером обсудила эскалацию в Азовском море
Photo by Alexander Prokopenko

В рамках рабочего визита в США председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко провела встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Стороны обсудили ситуацию в Украине, прежде всего эскалацию войны России против Украины - последние события в районе Керченского пролива, сообщает пресс-служба.

Волкер отметил необходимость возвращения Украине захваченных моряков и военных кораблей.

Со своей стороны Тимошенко поблагодарила Соединенные Штаты Америки за помощь и поддержку нашего государства.

Кроме того, стороны предметно обсудили видение Тимошенко и "Батьківщини" относительно Новой Конституции, Нового экономического курса и предложений по новым шагам для окончания войны и установления мира.

Председатель партии призвала к ужесточению санкций против страны-агрессора, а также отметила необходимость оказания помощи Военно-морским силам Украины.

Волкер поблагодарил Тимошенко за четкую позицию относительно необходимости продолжения интеграции Украины в НАТО и ЕС. Он подчеркнул, что США и впредь будут поддерживать политику открытых дверей НАТО для нашего государства.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батьківщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

Напомним, с 4 декабря Тимошенко находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. Лидер "Батьківщини" проводит консультации с представителями законодательной и исполнительной власти США и ведущими экспертами.

На повестке дня - прежде всего вопрос безопасности. Эскалация войны с Россией - последние события в районе Керченского пролива, военное положение, способы освобождения украинских моряков и ужесточение санкций против РФ, увеличение поддержки Вооруженных сил Украины и интеграция Киева в ЕС и НАТО.

Отдельная тема для обсуждения - необходимость переговоров в формате "Будапешт плюс", предложенном Новым курсом, как альтернатива Минскому процессу.

В первый день пребывания за океаном Тимошенко приняла участие в круглом столе в Атлантическом Совете, который прошел по принципу Chatham House, а также встретилась с сенатором от Арканзаса Томом Коттоном и спецпредставителем Государственного департамента Куртом Волкером. Визит продлится до 7 декабря. В ходе него Тимошенко даст интервью американским СМИ.

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Комментариев (5)
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satisfied18    05.12.2018, 11:22
Оценка:  -2
satisfied18
Какая молодая наша бабуся (на фото с фотошопом).Это добавит к рейтингу ВОНы 0,0000000000001%.
ВосставшийИзБана    05.12.2018, 11:17
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Тоже возле туалета поймала?
satisfied18    05.12.2018, 11:20
Оценка:  -2
satisfied18
поговорка голубых, "друзья познаются в БИДЭ".
ВосставшийИзБана    05.12.2018, 11:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"И везде-то ты побывал. И все-то ты знаешь..."
atos    05.12.2018, 10:52
Оценка:  0
atos
Будем бомбить))))
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