Венгрия продолжит блокировать комиссию Украина-НАТО: "Мяч на стороне Украины"

От Украины ждут шагов по поддержанию прав венгерской национальной общины.

МИД Венгрии ждет от Украины шагов по защите прав венгерской общины EPA/UPG

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Венгрия не будет участвовать в заседаниях комиссии Украина-НАТО, пока Украина нарушает права венгерской национальной общины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Magyarország Kormánya.

Министр подчеркнул, что Венгрия выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, но не может отказаться от своей политики по защите прав национальных меньшинств.

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“На нас оказывает сильное давление, чтобы сдать эту позицию. Но, если мы сдадимся, у нас не будет никаких других ресурсов для поддержки венгерской национальной общины“, - считает Сийярто.

По его убежденности, защита прав меньшинств неотделима от вопросов безопасности.

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“Венгрия может разблокировать свое право вето, если украинцы предпримут необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, проживающих на их территории“, - отметил министр.

Он добавил, что требование Венгрии соответствует двусторонним соглашениям и международному праву. “Мяч на стороне Украины“, - подчеркнул глава МИД.

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Надо отметить, в этот раз Венгрия не выступала против присутствия главы МИД Украины на заседании министров иностранных дел стран НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что Украина и Венгрия налаживают отношения и настроены на дальнейший прогресс.