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Венгрия продолжит блокировать комиссию Украина-НАТО: "Мяч на стороне Украины"

Комментариев: 2
От Украины ждут шагов по поддержанию прав венгерской национальной общины.
МИД Венгрии ждет от Украины шагов по защите прав венгерской общины
МИД Венгрии ждет от Украины шагов по защите прав венгерской общины
EPA/UPG

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Венгрия не будет участвовать в заседаниях комиссии Украина-НАТО, пока Украина нарушает права венгерской национальной общины. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Magyarország Kormánya.

Министр подчеркнул, что Венгрия выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины, но не может отказаться от своей политики по защите прав национальных меньшинств.

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“На нас оказывает сильное давление, чтобы сдать эту позицию. Но, если мы сдадимся, у нас не будет никаких других ресурсов для поддержки венгерской национальной общины“, - считает Сийярто.

По его убежденности, защита прав меньшинств неотделима от вопросов безопасности. 

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“Венгрия может разблокировать свое право вето, если украинцы предпримут необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, проживающих на их территории“, - отметил министр. 

Он добавил, что требование Венгрии соответствует двусторонним соглашениям и международному праву. “Мяч на стороне Украины“, - подчеркнул глава МИД.

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Надо отметить, в этот раз Венгрия не выступала против присутствия главы МИД Украины на заседании министров иностранных дел стран НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что Украина и Венгрия налаживают отношения и настроены на дальнейший прогресс.

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Теги: Венгрия, НАТО, Украина, комиссия, община, национальность
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Комментариев (2)
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Woodbrother    05.12.2018, 11:56
Оценка:  +1
Woodbrother
До прихода к власти на венгрии йоббиков никто никаких прав не нарушал.
ВосставшийИзБана    05.12.2018, 11:26
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Еще пару учений ВСУ на границе с Венгрией и Сиярто смягчится как ошпаренный.
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