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Порошенко внес в Раду законопроект о выборах при военном положении

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Глава государства заявил, что на данный момент есть все предпосылки для спокойного проведения местных выборов.
Президент добавил, что есть все предпосылки для спокойных выборов
Президент добавил, что есть все предпосылки для спокойных выборов
УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который позволит провести выборы в объединенных территориальных общинах 23 декабря, в период действия военного положения. Об этом сообщается на странице Twitter главы государства.

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“Речь идет о том, чтобы сделать исключение и провести голосование в новообразованных ОТГ“, - пишет Порошенко.

Президент добавил, что на данный момент есть все предпосылки для спокойного проведения местных выборов.

Напомним, закон о военном положении вступил в силу 28 ноября. Он утверждает президентский указ о введении военного положения на 30 суток в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

ЦИК 29 ноября отменила местные выборы, которые должны были состояться в областях, где введено военное положение.

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Теги: Выборы, Рада, Верховная Рада, законопроект, Порошенко, местные выборы, Петр Порошенко, военное положение, Военное положение в Украине
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