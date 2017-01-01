В Прикарпатье сгорел храм Архистратига Михаила

На момент прибытия пожарных здание церкви было полностью охвачено огнем.

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В селе Рожнов Косовского района Ивано-Франковской области произошел пожар в церкви Архистратига Михаила.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГСЧС.

“Огнем уничтожено здание церкви”, — говорится в сообщении.

Сообщение о происшествии поступило в пожарную часть № 14 города Косов 4 декабря в 19:17.

Немедленно по указанному адресу были направлены пожарно-спасательные подразделения. Первым к месту пожара прибыло подразделение местной пожарной команды села Рожнов, на момент прибытия здание церкви было полностью охвачено огнем, площадь пожара составляла 375 м.кв.

“В 20:00 пожар был локализован, а в 22:19 — ликвидирован”, — отметили спасатели.

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Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить переброски огня на два рядом расположенных здания.

К тушению пожара были привлечены всего 33 сотрудников на 7 единицах техники. От Управления ГСЧС в области — 28 человек личного состава на 4 единицах техники.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Правоохранители выяснят причину возникновения пожара.

Стоит отметить, первое деревянное здание храма Архистратига Михаила было построено в 1852 году. Однако в 1978 году церковь сгорела дотла. Храм был восстановлен в 1991 году. Краеведы отмечали высокое художественное мастерство резного иконостаса и царских врат.

Храм Архистратига Михаила относится к Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Настоятель — отец Павел Слободян.

Как сообщалось 27 ноября, причастный к попытке поджога Андреевской церкви в Киеве злоумышленник установлен.