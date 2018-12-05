"Разжигают религиозную рознь": СБУ отчиталась за обыски в зданиях УПЦ МП

СБУ зафиксировала признаки функционирования организованной сети распространения материалов, разжигающих религиозную рознь.

СБУ совместно с Нацполицией в ходе обысков в зданиях УПЦ МП изъяли печатную продукцию, которая свидетельствует о разжигании религиозной и межконфессиональной розни.

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Как сообщает пресс-служба спецслужбы, зафиксированы признаки функционирования организованной сети распространения соответствующих материалов.

В СБУ напомнили, что в последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных помещениях и частных зданиях, которые принадлежат представителям Московского патриархата.

Так, за время обысков изъято 75 экземпляров брошюры “Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы“. В СБУ также отметили, что данная брошюра “попадала в поле зрения СБУ, и на которую уже есть соответствующее заключение эксперта“.

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Согласно заключению экспертизы Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз вышеуказанные “труды“ МП “содержит пропаганду религиозной нетерпимости... оскорбляет чувства граждан... в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть“.

Остальные изъятые материалы также пройдут экспертизу.

Напомним, 3 декабря правоохранители провели 8 санкционированных обысков в зданиях, принадлежащих епархиям УПЦ Московского патриархата.

Ранее сообщалось, что священников Ровенской области массово вызывают на допрос к заместителю начальника следотдела УСБУ в области.

До этого, 30 ноября, Служба безопасности пришла с обысками в квартиру предстоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ Московского патриархата Павла. Обыски инициировали в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды. Митрополит Павел позднее прокомментировал обыски в своем доме.