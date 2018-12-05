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"Разжигают религиозную рознь": СБУ отчиталась за обыски в зданиях УПЦ МП

Комментариев: 8
СБУ зафиксировала признаки функционирования организованной сети распространения материалов, разжигающих религиозную рознь.
"Разжигают религиозную рознь": СБУ отчиталась за обыски в зданиях УПЦ МП
© ssu.gov.ua
Фото 1/5
  • Сотрудники спецслужбы изъяли ряд брошюр Московского патриархата
  • Сотрудники спецслужбы изъяли ряд брошюр Московского патриархата
  • Сотрудники спецслужбы изъяли ряд брошюр Московского патриархата
  • Сотрудники спецслужбы изъяли ряд брошюр Московского патриархата
  • Сотрудники спецслужбы изъяли ряд брошюр Московского патриархата
"Разжигают религиозную рознь": СБУ отчиталась за обыски в зданиях УПЦ МП
Сотрудники спецслужбы изъяли ряд брошюр Московского патриархата
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СБУ совместно с Нацполицией в ходе обысков в зданиях УПЦ МП изъяли печатную продукцию, которая свидетельствует о разжигании религиозной и межконфессиональной розни. 

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Как сообщает пресс-служба спецслужбы, зафиксированы признаки функционирования организованной сети распространения соответствующих материалов.

В СБУ напомнили, что в последние дни правоохранители провели ряд обысков в отдельных административных помещениях и частных зданиях, которые принадлежат представителям Московского патриархата. 

Так, за время обысков изъято 75 экземпляров брошюры “Украинская православная церковь: Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы“. В СБУ также отметили, что данная брошюра “попадала в поле зрения СБУ, и на которую уже есть соответствующее заключение эксперта“.

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Согласно заключению экспертизы Украинского научно-исследовательского института технической и судебной экспертиз вышеуказанные “труды“ МП “содержит пропаганду религиозной нетерпимости... оскорбляет чувства граждан... в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть“.

Остальные изъятые материалы также пройдут экспертизу.

Напомним, 3 декабря правоохранители провели 8 санкционированных обысков в зданиях, принадлежащих епархиям УПЦ Московского патриархата.

Ранее сообщалось, что священников Ровенской области массово вызывают на допрос к заместителю начальника следотдела УСБУ в области. 

До этого, 30 ноября, Служба безопасности пришла с обысками в квартиру предстоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ Московского патриархата Павла. Обыски инициировали в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды. Митрополит Павел позднее прокомментировал обыски в своем доме.

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Теги: СБУ, обыски, УПЦ МП, религиозная рознь
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Комментариев (8)
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Izvestnaya    05.12.2018, 12:37
Оценка:  +2
Izvestnaya
да все эти секты борются за плательщиков и деньги .лучше бы оставили людей в покое и занимались полезным для человеческтва, так нет -- лучше и легче лапшать еврейские сказки, а не развивать людей и их навыки и знания.. в 21 веке рассказывают хрень собачью и торгуют "магическими услугами" (невзоров)
RickiTikiTavi    05.12.2018, 12:45
Оценка:  -1
RickiTikiTavi
Прихожанин УПЦ, хожу в храм вижу как на глазах он становиться все краше и краше, красиво поют, прекрасная спокойная атмосфера, священники учат взрослых и детей - доброте, прощению, пониманию. Мои дети раньше часто ходили в храм - сейчас реже, но нет принуждения ни меня не их . Не хочешь- не ходишь.
RickiTikiTavi    05.12.2018, 12:34
Оценка:  -1
RickiTikiTavi
В доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла была изъята ТОЛЬКО ОДНА брошюра: - «Украинская православная церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы». Но что интересно - в этом доме митрополит Павел не живет с...2013 года.
RickiTikiTavi    05.12.2018, 12:39
Оценка:  -1
RickiTikiTavi
Лично у меня нет никаких сомнений кто напечатал такую брошюру и как она оказалась у настоящих православных священников накануне "объединительного" собора. Кстати ни разу не слышал что-бы священники УПЦ обсуждали со своими прихожанами АТО на Донбассе, непризнанные православные церкви на Украине.
Vesna_Krasna2    05.12.2018, 12:23
Оценка:  -1
Vesna_Krasna2
А кто именно разжигает эту рознь?
apollon    05.12.2018, 12:16
Оценка:  +2
apollon
та гнать за поребрик всю это фсбушную секту - рпц!
satisfied18    05.12.2018, 12:20
Оценка:  -1
satisfied18
Вот только проблема в том что прихожан УПЦ МП...миллионы...
Izvestnaya    05.12.2018, 12:39
Оценка:  +2
Izvestnaya
пусть умнеют, ведь никто из них и таблицы умножения не знает. и я уже просто молчу о том, что о Брадисе даже понятия не имеют.
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