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В Днепре возле школы под землю провалился грузовик

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Огромный провал образовался в асфальте прямо во дворе школы.
В Днепре возле школы под землю провалился грузовик
© dp.informator.ua
Фото 1/5
  • К счастью, обошлось без жертв
  • К счастью, обошлось без жертв
  • К счастью, обошлось без жертв
  • К счастью, обошлось без жертв
  • К счастью, обошлось без жертв
В Днепре возле школы под землю провалился грузовик
К счастью, обошлось без жертв
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В городе Днепр на улице Гавриленко, 4, возле общеобразовательной школы №128 в среду, 5 декабря, произошло чрезвычайное происшествие - грузовик провалился под землю. 

Об этом сообщает сообщество Авто Информатор в Telegram-канале.

“Жесть! В Днепре возле школы на улице Гавриленко, 4 провалился КамАЗ“, - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

“Галина, работница учебного заведения, рассказала, что во дворе проводят ремонт. Там сейчас меняют бетонные плиты и укладывают покрытие. Рабочие сообщили, что авария произошла из-за того, что двор — это пешеходная зона, он не предназначен для передвижения габаритной техники. Старые плиты не выдержали нагрузки и автомобиль провалился. Рабочие вызвали аварийный кран. Аварию ликвидируют в течение пары часов“, - также уточнило издание.

Как сообщалось 5 декабря, в Запорожье под фурой провалился асфальт.

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Теги: Днепр, провал, асфальт, грузовик
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