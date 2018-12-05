Огромный провал образовался в асфальте прямо во дворе школы.

К счастью, обошлось без жертв

В Днепре возле школы под землю провалился грузовик

На весь экран Свернуть

В Днепре возле школы под землю провалился грузовик

Читай также: “Портал в ад“: На Борщаговке произошел масштабный провал асфальта

В городе Днепр на улице Гавриленко, 4, возле общеобразовательной школы №128 в среду, 5 декабря, произошло чрезвычайное происшествие - грузовик провалился под землю.

Об этом сообщает сообщество Авто Информатор в Telegram-канале.

“Жесть! В Днепре возле школы на улице Гавриленко, 4 провалился КамАЗ“, - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

“Галина, работница учебного заведения, рассказала, что во дворе проводят ремонт. Там сейчас меняют бетонные плиты и укладывают покрытие. Рабочие сообщили, что авария произошла из-за того, что двор — это пешеходная зона, он не предназначен для передвижения габаритной техники. Старые плиты не выдержали нагрузки и автомобиль провалился. Рабочие вызвали аварийный кран. Аварию ликвидируют в течение пары часов“, - также уточнило издание.

Как сообщалось 5 декабря, в Запорожье под фурой провалился асфальт.