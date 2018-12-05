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Парубий передал Порошенко, что местные выборы провести не успеют

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По словам спикера, процесс подготовки уже прервался и придется все начинать сначала.
Парубий считает, что выборы лучше провести после завершения военного положения
Парубий считает, что выборы лучше провести после завершения военного положения
EPA/UPG

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Выборы в объединенных территориальных общинах в десяти областях, где введено военное положение, не смогут состояться в установленные сроки. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает Укринформ.

“Мы провели консультации с Центральной избирательной комиссией, с комитетом Верховной Рады, юридическим отделом ВР и пришли к общему пониманию, что сегодня это невозможно уже сделать, потому что процесс проведения выборов уже был прерван“, - пояснил Парубий, адресуя свои слова президенту Петру Порошенко.

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“Фактически, он уже не может вернуться в ту же точку. Он должен начинаться сначала“, - заверяет спикер. В ближайший период, после завершения военного положения, будет начат процесс подготовки новых выборов общин, добавил Парубий.

“Выборы в общины в тех десяти областях, где было объявлено военное положение, будут объявлены и проведены открыто и демократически, чтобы мы не поставили под любое сомнение юридические основания для их проведения“, - отметил спикер.

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Ранее ЦИК назначил местные выборы в 125 объединенных территориальных общинах на 23 декабря. Президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект, который должен гарантировать проведение местных выборов во время военного положения.

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Теги: Парубий, выборы, местные выборы, военное положение, Порошенко
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Комментариев (1)
Коляка    05.12.2018, 12:37
Оценка:  0
Коляка
Сшлпикель всё влёт
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