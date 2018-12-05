Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

УПЦ МП не примет приглашение Варфоломея на Объединительный собор

Комментариев: 12
В церкви не передумали и по-прежнему называют данное событие "не соответствующим канонам".
УПЦ МП проигнорирует приглашение Варфоломея
УПЦ МП проигнорирует приглашение Варфоломея
facebook.com/Church.ua

Читай также: Порошенко назвал дату объединения украинских церквей

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет участвовать в Объединительном соборе Украинской автокефальной церкви, сообщил архиепископ Климент, передает ТАСС.

По его словам, позиция УПЦ МП не изменилась - по их мнению, проведение такого собора не соответствует канонам православия.

Читай также: В нескольких епархиях УПЦ МП проходят обыски

Ранее президент Петр Порошенко сообщил,что Объединительный собор украинских церквей состоится 15 декабря. Историческое событие пройдет в Святой Софии. 

Вселенский патриарх Варфоломей уже разослал приглашения иерархам УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ МП.

Читай также: В Ровенской области священников УПЦ массово вызывают на допросы в СБУ

11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение о Томосе для Украины, что лишило Москву права назначать митрополита Киевского.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской автокефальной церкви. В УПЦ МП отказались присоединяться к единой церкви.

 

Поделись:
Теги: УПЦ МП, православие, томос, церковь, объединительный собор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (13)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    05.12.2018, 13:07
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Пойдут в скиты...
Eyyafyallayekyul    05.12.2018, 13:05
Оценка:  -3
Eyyafyallayekyul
А Галицкого, Украинского Папу будем обирать?
Духовный_скреп    05.12.2018, 13:00
Оценка:  +2
Духовный_скреп
На фото все как на подбор "сиротки" из "12 стульев".Упитанно-пузатые,в шикарных одеждах,на дорогих лимузинах...Видимо усердно молились,что Бог услышал)))
Колишній-східняк    05.12.2018, 13:08
Оценка:  0
Колишній-східняк
Паши Эмильевичи...
Sancho-s    05.12.2018, 12:46
Оценка:  0
Sancho-s
Украина обязана иметь свою законную церковь
RickiTikiTavi    05.12.2018, 13:14
Оценка:  0
RickiTikiTavi
На Украине уже есть законная признанная Украинская Православная Церковь во главе с митрополитом Онуфрием!
Izvestnaya    05.12.2018, 12:34
Оценка:  0
Izvestnaya
как эти секты борются за плательщиков и деньги -- просто ужжжс! нет, чтобы оставить людей в покое и не лапшать еврейские сказки, а развивать навыки и знания, так в 21 веке рассказывают хрень собачью.
Коляка    05.12.2018, 12:34
Оценка:  0
Коляка
Ну и правильно делают, раскольничество это не есть хорошо!
Eyyafyallayekyul    05.12.2018, 13:03
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
Каноническую, а не стамбульскую. Притом настолько я бачу, никтоиз канонических Православных церквей эту затею Варфоломеяя не поддерживает. Если бы было иначе укросми трубили бы во всю.
Sancho-s    05.12.2018, 12:29
Оценка:  +2
Sancho-s
Зачем их туда звать? Может карликов ещё позвать
NYKITA    05.12.2018, 12:24
Оценка:  0
NYKITA
Чемоданы, вокзал и Раша.
FlameAndHame    05.12.2018, 12:37
Оценка:  -3
FlameAndHame
Чемодан, вокзал, на Львов!
ВасяизИваново    05.12.2018, 12:55
Оценка:  -1
ВасяизИваново
NYKITA, а паству куда, под нож?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь