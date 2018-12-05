УПЦ МП не примет приглашение Варфоломея на Объединительный собор

В церкви не передумали и по-прежнему называют данное событие "не соответствующим канонам".

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Украинская православная церковь Московского патриархата не будет участвовать в Объединительном соборе Украинской автокефальной церкви, сообщил архиепископ Климент, передает ТАСС.

По его словам, позиция УПЦ МП не изменилась - по их мнению, проведение такого собора не соответствует канонам православия.

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Ранее президент Петр Порошенко сообщил,что Объединительный собор украинских церквей состоится 15 декабря. Историческое событие пройдет в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей уже разослал приглашения иерархам УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ МП.

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11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение о Томосе для Украины, что лишило Москву права назначать митрополита Киевского.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской автокефальной церкви. В УПЦ МП отказались присоединяться к единой церкви.