УПЦ МП не примет приглашение Варфоломея на Объединительный собор
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Украинская православная церковь Московского патриархата не будет участвовать в Объединительном соборе Украинской автокефальной церкви, сообщил архиепископ Климент, передает ТАСС.
По его словам, позиция УПЦ МП не изменилась - по их мнению, проведение такого собора не соответствует канонам православия.
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Ранее президент Петр Порошенко сообщил,что Объединительный собор украинских церквей состоится 15 декабря. Историческое событие пройдет в Святой Софии.
Вселенский патриарх Варфоломей уже разослал приглашения иерархам УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ МП.
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11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение о Томосе для Украины, что лишило Москву права назначать митрополита Киевского.
29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской автокефальной церкви. В УПЦ МП отказались присоединяться к единой церкви.