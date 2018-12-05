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Ужгородцы засняли руины местных заводов-гигантов

Комментариев: 7
Удручает многолетняя преступная бесхозяйственность украинской власти.
Ранее заводы обеспечивали работой десятки тысяч людей в регионе
Ранее заводы обеспечивали работой десятки тысяч людей в регионе
Скриншот из видео

Степень разрухи в областном центре Закарпатской области местами может соперничать с разбомбленными городами Донбасса. Брошенных и практически бесхозных масштабных предприятий в областном центре несколько.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала Сириус.

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Большинство некогда мощных заводов областного центра не работают, а помещения и территории заброшенны. Бывшие заводы-гиганты, где работало десятки тысяч закарпатцев, сегодня превращаются в архитектурные привидения. Сотни квадратных метров предприятий выкуплены или арендованы. Часть помещений просто пустует, часть обваливается.

Как сообщалось 30 октября, в Закарпатской области уничтожают уникальный нефтепровод, который до недавнего времени считался секретным объектом. Воруют трубопровод протяженностью в 1433 км - выкапывают вместе с деревьями.

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Теги: Закарпатье, Ужгород, заводы, разруха
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Комментариев (7)
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atos    05.12.2018, 12:30
Оценка:  +1
atos
Странно, а Пётр все время рассказывает нам про шаленый розвиток экономики, безвиз и другие достижения его рукаводства, наверное уважаемые ужгородцы не много врут))))))? Может ужгородцы на кремаль работают? Надо разобраться. О Томасе лучше пишите, это важно, а вы какие-то заводы)))
donizete    05.12.2018, 13:00
Оценка:  -2
donizete
Завод Тиса закрыт летом 2014. В отчете предприятия за 2013 год отмечается его убыточность и низкий спрос на выпускаемую продукцию. В ролике говорится, что прошлое руководство набрало кредитов и не отдавало. А это при Проффесоре. Ролик хоть глянь, ватник. Или украинский не понимаете?
donizete    05.12.2018, 13:01
Оценка:  -3
donizete
Машзавод "Тиса" был создан почти 40 лет назад как госпредприятие, затем в процессе приватизации преобразован в открытое АО.
Завод выпускал закладные части для ремонта автодорог, поставлял продукцию преимущественно на экспорт в Австрию и Германию.
По итогам 2013 года завод увеличил чистый доход от ре
donizete    05.12.2018, 13:01
Оценка:  -3
donizete
По итогам 2013 года завод увеличил чистый доход от реализации на 59% - до 7,54 млн грн, получил более 2 млн грн чистого убытка против 0,02 млн грн чистой прибыли годом ранее.
Среднесписочная численность работников завода на начало 2014 составляла 95 чел.
atos    05.12.2018, 13:02
Оценка:  +1
atos
При профессоре всё работало, не гони))
donizete    05.12.2018, 13:06
Оценка:  -2
donizete
Больше уважения, Вата. На "Вы", колхозник. Работал он разве что при Кучме.
farfalle    05.12.2018, 13:09
Оценка:  0
farfalle
А с чего тебя уважать? По тону не тянешь, селюк
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