Ужгородцы засняли руины местных заводов-гигантов

Удручает многолетняя преступная бесхозяйственность украинской власти.

Ранее заводы обеспечивали работой десятки тысяч людей в регионе Скриншот из видео

Степень разрухи в областном центре Закарпатской области местами может соперничать с разбомбленными городами Донбасса. Брошенных и практически бесхозных масштабных предприятий в областном центре несколько.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала Сириус.

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Большинство некогда мощных заводов областного центра не работают, а помещения и территории заброшенны. Бывшие заводы-гиганты, где работало десятки тысяч закарпатцев, сегодня превращаются в архитектурные привидения. Сотни квадратных метров предприятий выкуплены или арендованы. Часть помещений просто пустует, часть обваливается.

Как сообщалось 30 октября, в Закарпатской области уничтожают уникальный нефтепровод, который до недавнего времени считался секретным объектом. Воруют трубопровод протяженностью в 1433 км - выкапывают вместе с деревьями.