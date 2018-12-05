Ужгородцы засняли руины местных заводов-гигантов
Степень разрухи в областном центре Закарпатской области местами может соперничать с разбомбленными городами Донбасса. Брошенных и практически бесхозных масштабных предприятий в областном центре несколько.
Об этом говорится в сюжете местного телеканала Сириус.
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Большинство некогда мощных заводов областного центра не работают, а помещения и территории заброшенны. Бывшие заводы-гиганты, где работало десятки тысяч закарпатцев, сегодня превращаются в архитектурные привидения. Сотни квадратных метров предприятий выкуплены или арендованы. Часть помещений просто пустует, часть обваливается.
Как сообщалось 30 октября, в Закарпатской области уничтожают уникальный нефтепровод, который до недавнего времени считался секретным объектом. Воруют трубопровод протяженностью в 1433 км - выкапывают вместе с деревьями.
Завод выпускал закладные части для ремонта автодорог, поставлял продукцию преимущественно на экспорт в Австрию и Германию.
По итогам 2013 года завод увеличил чистый доход от ре
Среднесписочная численность работников завода на начало 2014 составляла 95 чел.