Под Киевом ограбили дом родителей зама Луценко - СМИ

Из частного дома преступники вынесли драгоценности и деньги.

В селе Михайловка Рубежовка Киево-Святошинского района Киевской области злоумышленники обчистили дом родителей Евгения Енина, который является заместителем генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом сообщает УНН, со ссылкой на источник в полиции Киевской области.

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“Двое злоумышленников проникли в частный дом супругов Ениных и завладели ювелирными украшениями и деньгами, которые хранились в доме. В то время, когда злоумышленники находились в доме, хозяин вернулся домой. Воры увидев его сразу убежали“, - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК - кража. Преступникам грозит наказание - от трех до шести лет лишения свободы.

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