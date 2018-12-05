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Под Киевом ограбили дом родителей зама Луценко - СМИ

Комментариев: 1
Из частного дома преступники вынесли драгоценности и деньги.
Происшествие произошло в селе Михайловка-Рубежовка
Происшествие произошло в селе Михайловка-Рубежовка
thekievtimes.ua

В селе Михайловка Рубежовка Киево-Святошинского района Киевской области злоумышленники обчистили дом родителей Евгения Енина, который является заместителем генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом сообщает УНН, со ссылкой на источник в полиции Киевской области.

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“Двое злоумышленников проникли в частный дом супругов Ениных и завладели ювелирными украшениями и деньгами, которые хранились в доме. В то время, когда злоумышленники находились в доме, хозяин вернулся домой. Воры увидев его сразу убежали“, - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК - кража. Преступникам грозит наказание - от трех до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось в сентябре, в Полтавской области грабители пытали пенсионеров утюгом.

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Теги: воры, ограбление, Киевская область
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Комментариев (1)
atos    05.12.2018, 13:00
Оценка:  +2
atos
То майдавошные активисты не могут после чистки Гореничий и Межигорья остановиться всё, что напизжели уже закончилось, а жить то как-то надо)))
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