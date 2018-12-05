Послы ЕС согласны ввести санкции против организаторов псевдовыборов на Донбассе
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Послы ЕС одобрили санкции против девяти лиц, которых считают ответственными за организацию псевдовыборов на оккупированных территориях Донбасса. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент “Радио Свобода“ Рикард Джозвяк.
EU ambassadors have decided to sanctions 9 people responsible for organizing the “elections“ in eastern #Ukraine in November. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on 10 December. #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 декабря 2018 г.
До этого в Совете Европы признали, что так называемые выборы глав “народных республик“ и в местные “советы“ в “ДНР“ и “ЛНР“ нарушают Минские договоренности.
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Решение о назначении новых санкций должны утвердить министры иностранных дел ЕС. Они рассмотрят его в понедельник 10 декабря, отметил Джозвяк.
Напомним, ранее Украина призвала Запад к введению новых санкций против России в связи с агрессией в Азовском море.
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Псевдовыборы на Донбассе прошли 11 ноября, в них “победили“ Денис Пушилин и Леонид Пасечник, причем результаты “выборов“ СБУ опубликовала еще до их начала.
Серьезных санкций применять не хотят?