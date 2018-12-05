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Послы ЕС согласны ввести санкции против организаторов псевдовыборов на Донбассе

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Санкции против девяти организаторов незаконного голосования должны утвердить в понедельник.
За псевдовыборы на Донбассе накажут девять человек
За псевдовыборы на Донбассе накажут девять человек
EPA/UPG

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Послы ЕС одобрили санкции против девяти лиц, которых считают ответственными за организацию псевдовыборов на оккупированных территориях Донбасса. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент “Радио Свобода“ Рикард Джозвяк.

До этого в Совете Европы признали, что так называемые выборы глав “народных республик“ и в местные “советы“ в “ДНР“ и “ЛНР“ нарушают Минские договоренности.

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Решение о назначении новых санкций должны утвердить министры иностранных дел ЕС. Они рассмотрят его в понедельник 10 декабря, отметил Джозвяк.

Напомним, ранее Украина призвала Запад к введению новых санкций против России в связи с агрессией в Азовском море.

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Псевдовыборы на Донбассе прошли 11 ноября, в них “победили“ Денис Пушилин и Леонид Пасечник, причем результаты “выборов“ СБУ опубликовала еще до их начала.

 

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Теги: выборы, псевдовыборы, ОРДЛО, Донбасс, боевики, ЕС, санкции
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Комментариев (1)
AloneInNight    05.12.2018, 13:58
Оценка:  0
AloneInNight
Ниочем.
Серьезных санкций применять не хотят?
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