Послы ЕС согласны ввести санкции против организаторов псевдовыборов на Донбассе

Послы ЕС одобрили санкции против девяти лиц, которых считают ответственными за организацию псевдовыборов на оккупированных территориях Донбасса. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент “Радио Свобода“ Рикард Джозвяк.

EU ambassadors have decided to sanctions 9 people responsible for organizing the “elections“ in eastern #Ukraine in November. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on 10 December. #Russia