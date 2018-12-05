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Ночью на Кладбище Орлят во Львове была очередная провокация

Комментариев: 4
Неизвестные пытались разрушить конструкции, в которых находятся скульптуры львов .
На этом кладбище систематически совершаются провокации
На этом кладбище систематически совершаются провокации
lviv.depo.ua

На территории расположенного во Львове польского военного Кладбища Орлят в ночь на среду, 5 декабря, неизвестные попытались повредить деревянные реставрационные щиты вокруг скульптур львов.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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“Этой ночью около двух часов ночи была снова попытка разбить конструкции, в которых находятся скульптуры львов на кладбище польских военных захоронений. К утру конструкции уже восстановили. Учитывая системность провокаций, Львовский городской совет требует от правоохранительных органов эффективных действий по расследованию и недопущению дальнейших провокаций“, - сообщил на своей странице в Facebook заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

На место вызвали сотрудников полиции и СБУ. Провокаторов на месте задержать не удалось. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что две исторические скульптуры львов вернули на Кладбище Орлят в декабре 2015 года. Львы охраняли вход на кладбище с южной стороны. Один из них имел на щите надпись на польском языке Zawsze wierny. Его дополняла надпись на другом камне Tobie Polsko. В переводе из надписей составлялась фраза: Всегда верный. Тебе, Польша.

На одном из щитов также был герб Польши, на другом - герб Львова. Скульптуры из кладбища убрала советская власть в семидесятых годах прошлого века.

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Возвращение львов на Кладбище Орлят в 2015 году привело к политическому скандалу, поскольку перевозки осуществили по инициативе польского министерства культуры без согласования с соответствующими украинскими органами власти. С тех пор скульптуры стояли закрытые деревянными щитами.

На щитах львов расположена надпись Zawsze wierny. Tobie Polsko
На щитах львов расположена надпись Zawsze wierny. Tobie Polsko
zaxid.net

Как сообщалось, 10 ноября польские ультрас жгли файеры на кладбище Львова.

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Теги: кладбище, Львов, провокация, Польша
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Комментариев (4)
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farfalle    05.12.2018, 13:37
Оценка:  -1
farfalle
Ну не тяните, скажите, что виноваты российские провокаторы
ВосставшийИзБана    05.12.2018, 14:01
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Успокойся .... Успокойся ..... Ты, главное, не нервничай. Виноваты конечно российские провокаторы. Только не переживай так сильно.
farfalle    05.12.2018, 14:05
Оценка:  0
farfalle
Да это ты тут дергаешься на каждый коммент, впрягаешься в длинные дискуссии, я спокоен
ВосставшийИзБана    05.12.2018, 14:10
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Да. Не волнуйся. Сейчас укольчик тебе сделают и все будет хорошо.
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