Ночью на Кладбище Орлят во Львове была очередная провокация

Неизвестные пытались разрушить конструкции, в которых находятся скульптуры львов .

На территории расположенного во Львове польского военного Кладбища Орлят в ночь на среду, 5 декабря, неизвестные попытались повредить деревянные реставрационные щиты вокруг скульптур львов.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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“Этой ночью около двух часов ночи была снова попытка разбить конструкции, в которых находятся скульптуры львов на кладбище польских военных захоронений. К утру конструкции уже восстановили. Учитывая системность провокаций, Львовский городской совет требует от правоохранительных органов эффективных действий по расследованию и недопущению дальнейших провокаций“, - сообщил на своей странице в Facebook заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

На место вызвали сотрудников полиции и СБУ. Провокаторов на месте задержать не удалось. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что две исторические скульптуры львов вернули на Кладбище Орлят в декабре 2015 года. Львы охраняли вход на кладбище с южной стороны. Один из них имел на щите надпись на польском языке Zawsze wierny. Его дополняла надпись на другом камне Tobie Polsko. В переводе из надписей составлялась фраза: Всегда верный. Тебе, Польша.

На одном из щитов также был герб Польши, на другом - герб Львова. Скульптуры из кладбища убрала советская власть в семидесятых годах прошлого века.

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Возвращение львов на Кладбище Орлят в 2015 году привело к политическому скандалу, поскольку перевозки осуществили по инициативе польского министерства культуры без согласования с соответствующими украинскими органами власти. С тех пор скульптуры стояли закрытые деревянными щитами.

На щитах львов расположена надпись Zawsze wierny. Tobie Polsko zaxid.net

Как сообщалось, 10 ноября польские ультрас жгли файеры на кладбище Львова.