В Укркосмосе расхитили $8 млн: Спутник Лыбидь не запустят

Средства были предоставлены в рамках кредита Экспортного агентства Канады.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении двум лицам, причастным к хищению более 8 миллионам долларов США госпредприятия Укркосмос.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“4 декабря 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении двум лицам, вероятно причастным к причинению 8, 245 млн долл. США убытков ГП Укркосмос”, - говорится в сообщении.

Один из них, бывший внештатный советник генерального директора Государственного космического агентства Украины, задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

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Это лицо подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5. 191 ( “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”) и ч.3 ст.209 ( “Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем”) Уголовного кодекса Украины. Действия второго подозреваемого, доверенного лица, квалифицированы по ч.3 ст. 209 УК Украины.

Как установило следствие, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долл. США, которые были предоставлены в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенные для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП ПО Южмаш.

В результате таких действий сорвано запуск первого украинского спутника Лыбидь, как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Детективы Национального бюро проверяют причастность других лиц к нанесению ущерба ГП Укркосмос.

Как сообщалось в марте, в Государственном космическом агентстве надеялись, что Украине удастся на выгодных условиях договориться с Канадой, которая вышла из проекта Лыбидь о запуске спутника уже в этом году.