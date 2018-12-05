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Останется 100: Гройсман анонсировал укрупнение районов Украины

Комментариев: 4
Премьера отметил, что уменьшение количества районов позволит создать финансово сильные административные единицы.
Планируется к 2020 году оставить 100 районов
Планируется к 2020 году оставить 100 районов
УНИАН

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал сокращение до 100 районов в Украине в ходе продолжения реформы децентрализации.

По его словам, укрупнение районов планируется завершить к 2020 году, передает УНИАН.

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Премьер добавил, что новая территориальная основа предполагает и создание в общей сложности 1600-1800 способных объединенных территориальных общин.

“Однозначно нам необходимо будет проводить укрупнение районов. И это является нормальным и необратимым путем... Поверьте, это не вопрос количества, это вопрос качества и способности. Лучше иметь 100 районов, которые будут с качественными полномочиями, с качественными финансовыми возможностями, которые будут адекватно воспринимать запросы граждан и выполнять эти задачи“, - сказал премьер.

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Премьер объяснил, укрупнение районов вызвано необходимостью создать финансово сильные административные единицы.

Напомним, 29 ноября Центризбирком принял решение о прекращении избирательного процесса в объединенных территориальных громадах десяти областей, где введено военное положение. 

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Теги: Гройсман, децентрализация, территориальные громады, районы
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Комментариев (4)
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Ганс_мг42    05.12.2018, 14:45
Оценка:  -1
Ганс_мг42
а депутатов меньше станет? или их тоже "укрупнят" 500-600 зделают
satisfied18    05.12.2018, 14:08
Оценка:  +2
satisfied18
процесс давно запущен.Районы укрупняются, села уничтожаются, дороги и коммуникации разрушаются. Больницы, ФАПы устаняются, школы сокращаются...Ну прямо все на благо людей.
Coюзник    05.12.2018, 14:14
Оценка:  0
Coюзник
Шо Вы мелете ерунду ... границы районов ни кто не изменял до этого момента
Coюзник    05.12.2018, 14:16
Оценка:  -1
Coюзник
А вот затеять изменение границ районов с одновременным рынком земли ... это придумал кто-то очень умный.
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