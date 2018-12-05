Останется 100: Гройсман анонсировал укрупнение районов Украины

Премьера отметил, что уменьшение количества районов позволит создать финансово сильные административные единицы.

Планируется к 2020 году оставить 100 районов УНИАН

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал сокращение до 100 районов в Украине в ходе продолжения реформы децентрализации.

По его словам, укрупнение районов планируется завершить к 2020 году, передает УНИАН.

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Премьер добавил, что новая территориальная основа предполагает и создание в общей сложности 1600-1800 способных объединенных территориальных общин.

“Однозначно нам необходимо будет проводить укрупнение районов. И это является нормальным и необратимым путем... Поверьте, это не вопрос количества, это вопрос качества и способности. Лучше иметь 100 районов, которые будут с качественными полномочиями, с качественными финансовыми возможностями, которые будут адекватно воспринимать запросы граждан и выполнять эти задачи“, - сказал премьер.

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Премьер объяснил, укрупнение районов вызвано необходимостью создать финансово сильные административные единицы.

Напомним, 29 ноября Центризбирком принял решение о прекращении избирательного процесса в объединенных территориальных громадах десяти областей, где введено военное положение.