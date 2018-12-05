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Семьи военнопленных моряков получат по 100 тысяч грн - МинВОТ

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 1
Кабмин согласился выделить родным арестованных украинцев тот же размер помощи, который положен политическим заключенным.
Семьи моряков получат компенсации на уровне семей политзаключенных
Семьи моряков получат компенсации на уровне семей политзаключенных
president.gov.ua

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Кабинет министров одобрил денежную помощь по 100 тысяч грн семьям военнопленных моряков с захваченных в Керченском проливе кораблей. Об этом заявил глава МинВОТ Вадим Черныш, передает theБабель.

Помощь получат семьи 24 украинских моряков. “Постановление будет проработано в течение трех дней. По его результатам Минобороны передаст точные персональные данные всех военнопленных“, - отметил министр.

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Черныш пояснил, что нужны официальные данные от Минобороны, а не из Интернета, хотя фамилии и имена пленных и известны.

Согласно постановлению Кабмина, помощь в 100 тысяч грн выплачивают семьям политзаключенных украинцев. Омбудсмен Людмила Денисова вносила предложение изменить постановление так, чтобы оно распространялось и на военнопленных.

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Ранее сообщалось о выделении пленным морякам по 50 тысяч грн конмпенсации из-за захвата их российскими военными. Кроме того, военным, пребывающим в московских СИЗО, обещают сохранить начисление зарплат в полном объеме. 

 

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Теги: моряки, помощь, военнопленные, Кабмин, Азов
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Комментариев (1)
Ганс_мг42    05.12.2018, 14:43
Оценка:  +1
Ганс_мг42
свободу и здоровье парней оценили в 3 штуки зелени? уроды-правительство больше за день пропивают
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