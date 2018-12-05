Семьи военнопленных моряков получат по 100 тысяч грн - МинВОТ

Кабмин согласился выделить родным арестованных украинцев тот же размер помощи, который положен политическим заключенным.

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Кабинет министров одобрил денежную помощь по 100 тысяч грн семьям военнопленных моряков с захваченных в Керченском проливе кораблей. Об этом заявил глава МинВОТ Вадим Черныш, передает theБабель.

Помощь получат семьи 24 украинских моряков. “Постановление будет проработано в течение трех дней. По его результатам Минобороны передаст точные персональные данные всех военнопленных“, - отметил министр.

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Черныш пояснил, что нужны официальные данные от Минобороны, а не из Интернета, хотя фамилии и имена пленных и известны.

Согласно постановлению Кабмина, помощь в 100 тысяч грн выплачивают семьям политзаключенных украинцев. Омбудсмен Людмила Денисова вносила предложение изменить постановление так, чтобы оно распространялось и на военнопленных.

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Ранее сообщалось о выделении пленным морякам по 50 тысяч грн конмпенсации из-за захвата их российскими военными. Кроме того, военным, пребывающим в московских СИЗО, обещают сохранить начисление зарплат в полном объеме.