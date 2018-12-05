Под Одессой успешно испытали ракету Нептун

Противокорабельная ракета Нептун была модернизирована.

Модернизированная противокорабельная ракета Нептун прошла успешные испытания в Одесской области.

Об этом министр обороны Степан Полторак сказал во время брифинга 5 декабря, передают Українськi Новини.

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“Сегодня мы были на юге, в районе Одессы, испытывали нашу противокорабельную ракету Нептун. Характеристики и задачи, которые мы ставили на этом этапе, они подтверждены, и даже есть возможность их увеличить“, - сказал Полторак.

Также Полторак сообщил, что прошли успешные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-125. Он подчеркнул, что работа по модернизации вооружения будет продолжаться.

Как уточнили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны, в ходе испытаний ракета Нептун поразила надводную цель на расстоянии 280 км.

Для проверки результатов поражения целей на большой дальности была задействована авиация, а также оборудован специальный пункт на острове Змеиный. В ходе проверки комплекса С-125 состоялось 8 пусков во время которых было уничтожено 8 надводных целей.

По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова, этот результат доказывает, что модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону черноморского и азовского побережья.

Как сообщалось 16 ноября, киевский завод представил экспериментальный корпус БТР-3ДА.