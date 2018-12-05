Business Insider: армия США знает, что делать с С-400 в Крыму и Калининграде

Американские военные уже имеют план по препятствию любой тактике Кремля.

Американские военные знают как разобраться с российскими С-400 в аннексированном Крыму и Калининграде.

Об этом пишет Business Insider.

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Европейские и американские планировщики заметили, что одной из наиболее часто применяемых военных тактик РФ стало расширение средств запрета доступа (известных также под аббревиатурой A2AD) в стратегически уязвимых местах. Для этого активы, такие как системы ПВО С-400, были развернуты вокруг Калининграда в Балтийском регионе, а также на украинском полуострове Крым. Кроме того, такие средства Москва отправила на побережье в Сирии, пытаясь взять под контроль Восточное Средиземноморье.

Отставной генерал ВВС США Фрэнк Горенц считает, что российские ракеты класса земля-воздух, развернутые в Калининградской области между Польшей и Литвой, затрудняют доступ к Балтийскому региону.

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По его словам, это может сильно повлиять на операции НАТО в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. В частности, союзников беспокоит сценарий, по которому Россия при помощи сил в Калининграде заблокирует Сувальский коридор, отрезав балтийские страны от других союзников по НАТО.

“В каждом месте есть определенного рода возможности. Но в Калининграде и Крыму они наиболее серьезные и включают ракеты ПВО, противокорабельные ракеты и тысячи солдат. Все это часть тактики A2AD“, - пояснил генерал Бен Ходжес, который командовал армией США в Европе до 2017 года.

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Издание пишет, что в Черноморском и Балтийском регионах Москва развернула свои ракетные системы С-300 и С-400, так же как и другие активы A2AD, такие как береговые ракетные батареи, цель которых уничтожать корабли. Если все эти системы применят, чтобы сократить численное и технологическое превосходство НАТО, совместить со средствами электронной борьбы и системами радаров, это может сильно сковать свободу движения войск альянса, особенно в случае начала полномасштабной войны, когда наступательные сценарии ограничены.

Адмирал Эндрю Льюис, который возглавил недавно восстановленный Второй флот США, уверяет, что подотчетные ему силы уже знают, как разобраться с этими российскими вызовами.

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“Мы можем действовать в среде A2AD, во враждебной среде. На самом деле, я даже знаю это наверняка... Я знаю, что мы можем сделать это с помощью наших сил на авианосцах, наземных сил. У нас есть очень четкие способы. Они основаны на маневре, на физическом маневре, на маневре в спектре, а также на нашей способности быть тихими, когда надо, и говорить, когда пришло время“, - заявил адмирал.

Напомним, 29 ноября армия РФ в Крыму развернула четвертый дивизион С-400 Триумф.

Ранее сообщалось, что в Крыму войска РФ планируют в 2019 году установить в районе Симферополя автоматизированную систему технического контроля Рубеж и радиолокационную станцию предупреждения о ракетном нападении Воронеж-М.