Путин объяснил, почему не берет трубку: "Это предвыборная кампания Порошенко"

Президент РФ считает произошедшее в Керченском проливе "нехитрой комбинацией" украинского президента.

Путин не хочет телефонных переговоров, чтобы не помогать Порошенко с выборами EPA/UPG

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Президент РФ Владимир Путин считает ситуацию в Керченском проливе “нехитрой комбинацией“ президента Украины Петра Порошенко. Он пояснил, что не хочет поддаваться на провокации украинского лидера и потому не будет с ним говорить по телефону, передает ТАСС.

“Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом“, - заверил Путин, отвечая на вопрос об игнорировании запроса Украины о переговорах по агрессии РФ в Азовском море.

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“Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании“, - пояснил президент России.

Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на РФ, уверен Путин.

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“А после Порошенко хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы, - считает российский лидер. - Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду“.

Напомним, 25 ноября Россия захватила три украинских военных корабля, которые проходили через нейтральные воды Керченского пролива.

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В плен были взяты 24 украинских моряка, все они находятся под арестом в СИЗО Москвы.

Украина ввела военное положение в 10 областях и Азово-Черноморской акватории на 30 дней.