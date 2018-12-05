Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин объяснил, почему не берет трубку: "Это предвыборная кампания Порошенко"

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 8
Президент РФ считает произошедшее в Керченском проливе "нехитрой комбинацией" украинского президента.
Путин не хочет телефонных переговоров, чтобы не помогать Порошенко с выборами
Путин не хочет телефонных переговоров, чтобы не помогать Порошенко с выборами
EPA/UPG

Читай также: Путин против встречи “нормандской четверки“

Президент РФ Владимир Путин считает ситуацию в Керченском проливе “нехитрой комбинацией“ президента Украины Петра Порошенко. Он пояснил, что не хочет поддаваться на провокации украинского лидера и потому не будет с ним говорить по телефону, передает ТАСС.

“Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом“, - заверил Путин, отвечая на вопрос об игнорировании запроса Украины о переговорах по агрессии РФ в Азовском море.

Читай также: Младенцы на завтрак: Майкл Щур высмеял заявление Путина об украинцах

“Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании“, - пояснил президент России.

Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на РФ, уверен Путин. 

Читай также: Путин игнорирует запрос Порошенко о переговорах

“А после Порошенко хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы, - считает российский лидер. - Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду“.

Напомним, 25 ноября Россия захватила три украинских военных корабля, которые проходили через нейтральные воды Керченского пролива.

Читай также: Путин: Вопрос обмена украинских моряков не стоит

В плен были взяты 24 украинских моряка, все они находятся под арестом в СИЗО Москвы.

Украина ввела военное положение в 10 областях и Азово-Черноморской акватории на 30 дней.

Поделись:
Теги: Путин, Порошенко, военное положение, корабли, захват, моряки, Азов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    05.12.2018, 16:37
Оценка:  0
Woodbrother
Не берет путен трубку потому, что он давно умер 15.023.2016 г. Жена с двойниками жить не захотела и ее официально развели, двойники не знают немецкого языка, двойники не помнят старый друзей вождя племени рассиан, двойники не встречаются с детьми путена.
Предаторр    05.12.2018, 16:15
Оценка:  -1
Предаторр
И у Трампа отсасывает и Путину звонит...Виртуоз,однако!!!))))))) ))
Woodbrother    05.12.2018, 16:38
Оценка:  +1
Woodbrother
Мечты типичного лаптя из тамбова
Ruspidor    05.12.2018, 16:07
Оценка:  +4
Ruspidor
Да у него просто рот занят, отсасывает у Трампа...
Предаторр    05.12.2018, 16:04
Оценка:  -3
Предаторр
Не царское это дело с холопами разговаривать.
Sinobi-life    05.12.2018, 15:49
Оценка:  0
Sinobi-life
Это плешивая обиженка так мстит штатам!!!
Ехидный    05.12.2018, 15:19
Оценка:  +2
Ехидный
И на пуя ты ему в таком случае подыгрывал в его предвыборной кампании?
ВосставшийИзБана    05.12.2018, 15:22
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Да. Порошенко такой крутой, что Путин даже разговаривать с ним боится.
Hutinpuy    05.12.2018, 15:30
Оценка:  +3
Hutinpuy
Просто сказать нечего. Порошенко какой ни есть, но не дурак, ему толкать ту же тюльку, что и ватному лохторату, не получится.
NYKITA    05.12.2018, 15:15
Оценка:  -12
NYKITA
Два акробата - по бизнесу каждую неделю трындят, а для народа хер.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь