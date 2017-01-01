В аэропорту Жуляны самолет протаранил генератор

В пресс-службе киевского аэропорта пока официально не прокомментировали инцидент.

В киевском аэропорту Жуляны 5 декабря самолет Як-40 авиакомпании Мотор Сич столкнулся с наземным источником питания.

Об этом написал в Facebook летчик Виталий Трубников.

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“Сегодня в Жулянах Як-40 (UR-MSX) авиакомпании Мотор Сич столкнулся с наземным источником питания (GPU). Возможны задержки рейсов авиакомпании“, - написал Трубников.

Как сообщалось 5 декабря, в киевском аэропорту Жуляны украинские пограничники развернули назад в РФ двух российских журналисток, не пропустив их в страну.