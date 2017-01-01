В Украине с 2019 года введут новый вид соцпомощи

Социальную помощь будут получать лица, ухаживающие за детьми с тяжелыми заболеваниями, но еще не имеющими группу инвалидности.

В Украине для лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями, но еще не имеющими группу инвалидности, с 1 января 2019 года будет выплачиваться социальная помощь. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, выступая на заседании правительства в среду, 5 декабря, сообщает Укринформ.

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“С 1 января 2019 года вводится новый вид социальной помощи для лиц, ухаживающих за детьми, больными тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установлена инвалидность“, - объявил Рева.

Он уточнил, что соответствующий закон был принят по инициативе ряда народных депутатов, и Министерство социальной политики его полностью реализует.

“Правительством на прошлом заседании утвержден порядок предоставления такой помощи“, - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что “в следующем году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, повышается на 9,4% и составит с декабря следующего года 1638 грн в месяц“.

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Соответственно, отметил Рева, будут расти размеры государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Ранее министр социальной политики сообщил, что государственную социальную помощь получают примерно 44% украинцев.