В ноябре журналистов обливали кефиром, отбирали камеру и даже били - ИМИ

Всего в прошлом месяце зафиксировали 18 случаев нарушения свободы слова в Украине, с начала года - 89.

В Украине продолжают нарушать права журналистов во время их работы The Economist

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В ноябре в Украине были зафиксированы 18 случаев нарушения свободы слова в восьми регионах. Такие данные приводит Институт массовой информации.

По данным ежемесячного мониторинга “Барометр свободы слова“, наибольшее количество нарушений зафиксировано в категории “препятствование законной журналистской деятельности“ - девять. В октябре таких случаев было 8, в сентябре - 5, в августе - 4.

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Среди примеров поведения в отношении журналистов - препятствование съемке, попытка выгнать с заседания. Кроме того, неизвестные лица отбирали у журналистов камеру, обливали их кефиром, запрещали вести видеосъемку и плевали в лицо.

Журналистов не пускали на заседания, им угрожали и пытались отобрать у них технику imi.org.ua

На втором месте по количеству нарушений - угрозы журналистам. Было зафиксировано четыре случая - вдвое больше, чем в октябре.

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Больше всего случаев нарушений прав журналистов зафиксировано в Киеве - восемь. Еще два произошли в Днепропетровской и Полтавской области, и по одному - во Львовской, Сумской, Волынской, Харьковской и Черновицкой областях.

Среди нарушителей - как частные лица, так и представители местной и центральной власти.

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Кроме прочего, в ноябре зафиксировали по два случая юридического давления и ограничения доступа к информации, и один случай избиения журналиста.

С начала года ИМИ зафиксировал 89 случаев препятствования законной профессиональной деятельности журналистов: 31 случай угроз, 29 случаев избиения, 17 случаев ограничения доступа к информации и 14 случаев кибератак.

В 2017 году силу против журналистов применяли, по данным статистики, 90 раз.