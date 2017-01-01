В ноябре журналистов обливали кефиром, отбирали камеру и даже били - ИМИ
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В ноябре в Украине были зафиксированы 18 случаев нарушения свободы слова в восьми регионах. Такие данные приводит Институт массовой информации.
По данным ежемесячного мониторинга “Барометр свободы слова“, наибольшее количество нарушений зафиксировано в категории “препятствование законной журналистской деятельности“ - девять. В октябре таких случаев было 8, в сентябре - 5, в августе - 4.
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Среди примеров поведения в отношении журналистов - препятствование съемке, попытка выгнать с заседания. Кроме того, неизвестные лица отбирали у журналистов камеру, обливали их кефиром, запрещали вести видеосъемку и плевали в лицо.
На втором месте по количеству нарушений - угрозы журналистам. Было зафиксировано четыре случая - вдвое больше, чем в октябре.
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Больше всего случаев нарушений прав журналистов зафиксировано в Киеве - восемь. Еще два произошли в Днепропетровской и Полтавской области, и по одному - во Львовской, Сумской, Волынской, Харьковской и Черновицкой областях.
Среди нарушителей - как частные лица, так и представители местной и центральной власти.
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Кроме прочего, в ноябре зафиксировали по два случая юридического давления и ограничения доступа к информации, и один случай избиения журналиста.
С начала года ИМИ зафиксировал 89 случаев препятствования законной профессиональной деятельности журналистов: 31 случай угроз, 29 случаев избиения, 17 случаев ограничения доступа к информации и 14 случаев кибератак.
В 2017 году силу против журналистов применяли, по данным статистики, 90 раз.