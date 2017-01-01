На пост президента баллотируется еще один кандидат

Партия Укроп выдвинула кандидатом в президенты Александра Шевченко.

Партия Укроп во время XVI съезда официально объявила внефракционного народного депутата Александра Шевченко своим кандидатом на президентских выборах в марте 2019 года.

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Пресс-служба партии в Facebook сообщила, что симпатии Шевченко “завоевал на внутрипартийных праймериз“.

Как передает TheБабель со ссылкой на пресс-секретаря партии, кандидата поддержали “представители Украинского объединения патриотов в 24 регионах Украины“.

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47-летний Александр Шевченко является внефракционным нардепом-мажоритарщиком, а также основателем и экс-директором туристического комплекса Буковель. О своих президентских планах он заявлял еще в июле.

Напомним, 19 ноября украинские правые партии и движения определились с единым кандидатом на выборы президента в 2019 году. Все, кроме Андрея Билецкого, поддержали выдвижение “свободовца“ Руслана Кошулинского.