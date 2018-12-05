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Правоохранители изъяли 300 шуб на рынке Барабашово в Харькове

Комментариев: 3
Стоимость изъятых шуб составляет более двух миллионов гривен.
Правоохранители изъяли 300 шуб на рынке Барабашово в Харькове
© dpsu.gov.ua
Фото 1/3
  • Шубы незаконно поставлялись из Китая
  • Шубы незаконно поставлялись из Китая
  • Шубы незаконно поставлялись из Китая
Правоохранители изъяли 300 шуб на рынке Барабашово в Харькове
Шубы незаконно поставлялись из Китая
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На крумном рынке Барабашово в Харькове правоохранители изъяли более 300 шуб из натурального меха на сумму более двух миллионов гривен..

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В рамках расследования в уголовном производстве, открытом по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса межведомственная группа провела обыски у подозреваемых в организации контрабанды одежды.

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"По результатам проведенных мероприятий по месту жительства членов преступной группы и по месту распространения указанной продукции на ТРЦ Барабашово в г. Харьков было изъято более 300 единиц меховых изделий на общую сумму более 2 200 000 гривен, наличные средства в эквиваленте более 100 тыс. гривен, банковские карты, документация, подтверждающая характер преступных деяний", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, подозреваемые организовали поставку из Китая в Украину одежды из натурального меха путем международных почтовых пересылок.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех причастных к ввозу и сбыту контрабандных товаров.

Как сообщалось, в декабре 2017 года в центре Киева украли 40 шуб.

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Теги: контрабанда, таможня, ГПСУ, шубы, Харьков
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Комментариев (4)
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Ruspidor    05.12.2018, 16:58
Оценка:  -5
Ruspidor
Дави этих мразей! Петерасты вонючие, торгаши сраные, уплютки спдшные. Налогов не платят, кассовые аппараты ставить не хотят, все работники неоформлены, обороты по 20 лямов, в книжечке рисуют меньше одного. Из-за этих скотов в стране нет ни дорог, ни больниц. Так их мрасей, еще пускай посадят!
Ruspidor    05.12.2018, 17:00
Оценка:  -5
Ruspidor
Я бы спдшников вешал на фонарях, чтобы все видели как поступать с теми, кто не платит налогов!
boing747ua    05.12.2018, 16:38
Оценка:  +1
boing747ua
кому то явно шуба понадобилась жене или любовнице
Василище    05.12.2018, 16:39
Оценка:  +1
Василище
Уж больно много у них девок))
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