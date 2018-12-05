Стоимость изъятых шуб составляет более двух миллионов гривен.

Правоохранители изъяли 300 шуб на рынке Барабашово в Харькове

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Правоохранители изъяли 300 шуб на рынке Барабашово в Харькове

На крумном рынке Барабашово в Харькове правоохранители изъяли более 300 шуб из натурального меха на сумму более двух миллионов гривен..

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В рамках расследования в уголовном производстве, открытом по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса межведомственная группа провела обыски у подозреваемых в организации контрабанды одежды.

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"По результатам проведенных мероприятий по месту жительства членов преступной группы и по месту распространения указанной продукции на ТРЦ Барабашово в г. Харьков было изъято более 300 единиц меховых изделий на общую сумму более 2 200 000 гривен, наличные средства в эквиваленте более 100 тыс. гривен, банковские карты, документация, подтверждающая характер преступных деяний", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, подозреваемые организовали поставку из Китая в Украину одежды из натурального меха путем международных почтовых пересылок.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех причастных к ввозу и сбыту контрабандных товаров.

Как сообщалось, в декабре 2017 года в центре Киева украли 40 шуб.