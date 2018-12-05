В Краматорске сдался 47-й с начала года боец "ДНР"

В 2014 году мужчина блокировал технику ВСУ, проверял автомобили и граждан на блокпосту сепаратистов.

В городе Краматорск Донецкой области правоохранителям сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований “ДНР“.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Отмечается, что 41-летний мужчина в 2014 году блокировал технику ВСУ, проверял автомобили и граждан на блокпосту сепаратистов в Краматорске.

“Однако мужчина быстро понял, что вступил в незаконное вооруженное формирование и занимается деятельностью, которая влечет за собой уголовную ответственность“, – говорится в сообщении.

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После освобождения Краматорска от сепаратистов в июле 2014 года, мужчина остался в городе, однако тщательно скрывал свое прошлое. А когда узнал о возможности освобождения от наказания, решил добровольно обратиться в полицию с сообщением о своем участии в незаконных вооруженных формированиях.

Сейчас полицейские проверяют деятельность бывшего сепаратиста.

“После того, как будет доказано, что на время пребывания в НВФ он не совершал тяжких преступлений, мужчина будет официально освобожден от уголовной ответственности и сможет вернуться к нормальной жизни“, – отметили в полиции и добавили, что с начала 2018 года в полицию обратились 47 человек, ранее “служивших“ в “ДНР“.

Как сообщалось, сотрудники СБУ задержали так называемую “главу сельсовета“ одного из населенных пунктов временно оккупированной территории Новоазовского района Донецкой области. Женщина приехала на контролируемую украинскими властями территорию по своим делам.