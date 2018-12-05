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В Краматорске сдался 47-й с начала года боец "ДНР"

Комментариев: 2
В 2014 году мужчина блокировал технику ВСУ, проверял автомобили и граждан на блокпосту сепаратистов.
Многие сепаратисты с 2014 года сдались украинским силовикам
Многие сепаратисты с 2014 года сдались украинским силовикам
EPA/UPG

В городе Краматорск Донецкой области правоохранителям сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований “ДНР“.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Отмечается, что 41-летний мужчина в 2014 году блокировал технику ВСУ, проверял автомобили и граждан на блокпосту сепаратистов в Краматорске.

“Однако мужчина быстро понял, что вступил в незаконное вооруженное формирование и занимается деятельностью, которая влечет за собой уголовную ответственность“, – говорится в сообщении.

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После освобождения Краматорска от сепаратистов в июле 2014 года, мужчина остался в городе, однако тщательно скрывал свое прошлое. А когда узнал о возможности освобождения от наказания, решил добровольно обратиться в полицию с сообщением о своем участии в незаконных вооруженных формированиях.

Сейчас полицейские проверяют деятельность бывшего сепаратиста.

“После того, как будет доказано, что на время пребывания в НВФ он не совершал тяжких преступлений, мужчина будет официально освобожден от уголовной ответственности и сможет вернуться к нормальной жизни“, – отметили в полиции и добавили, что с начала 2018 года в полицию обратились 47 человек, ранее “служивших“ в “ДНР“.

Как сообщалось, сотрудники СБУ задержали так называемую “главу сельсовета“ одного из населенных пунктов временно оккупированной территории Новоазовского района Донецкой области. Женщина приехала на контролируемую украинскими властями территорию по своим делам.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: полиция, Донбасс, Краматорск, сепаратисты, ДНР
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Комментариев (2)
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bugrov3    05.12.2018, 17:09
Оценка:  0
bugrov3
его ждут дома: ашкурить и на деревину.
bugrov3    05.12.2018, 17:07
Оценка:  0
bugrov3
и это, до мозолей, стояло на блок посту. а то-что из-за таких истот стоко людей полегло - НИЧЁ.
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