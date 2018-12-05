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Савченко объявила сухую голодовку

Комментариев: 9
На внефракционного народного депутата якобы давят и шантажируют следователи Службы безопасности Украины.
Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года
Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года
EPA/UPG

Народного депутата Надежды Савченко, которая подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, объявила сухую голодовку.

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Соответствующее заявление обнародовано на странице парламентария в Facebook.

Согласно сообщению, следователи СБУ якобы “шантажируют и давят на Савченко“.

“Требуют немедленного ознакомления с материалами дела адвокатами, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины“, - говорится в тексте обращения.

Напомним, Савченко оставили под арестом до 23 декабря. Ранее сообщалось, что сделали операцию из-за “невыносимой боли“ в ноге. По словам сестры Савченко, операция касалась коленного сустава депутата.

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Теги: голодовка, Савченко, Надежда Савченко, Савченко новости, голодовка Савченко
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Комментариев (9)
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chytan    05.12.2018, 18:25
Оценка:  0
chytan
А скрепную водку можна ?
bertal    05.12.2018, 18:25
Оценка:  0
bertal
Это ей не Российская тюрьма, когда весь мир орет Наде волю, это детка Украина, и всему миру пох на все что тут происходит
Лаптев    05.12.2018, 17:56
Оценка:  0
Лаптев
Надюха начала реально экономить деньги государственного бюджета. А что по этому поводу думают ее друзья из ФСБ россии ?
слава    05.12.2018, 18:10
Оценка:  -3
слава
тебе виднее
Василище    05.12.2018, 17:55
Оценка:  -1
Василище
Они тебя проглотят и не подавятся...
доброчинець    05.12.2018, 17:34
Оценка:  0
доброчинець
Правильно, вірні християни почали передріздвяний пост.
vicinq    05.12.2018, 17:24
Оценка:  +1
vicinq
Клизма.
Ruspidor    05.12.2018, 17:09
Оценка:  0
Ruspidor
Что, разжирела, аж места в камере мало?
Колишній-східняк    05.12.2018, 16:59
Оценка:  0
Колишній-східняк
А не надо было с сомнительными кампаниями якшаться и по ВР стрелять из миномета замышлять.Или она решила, что теперь ей всё позволительно?
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