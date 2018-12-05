Савченко объявила сухую голодовку

На внефракционного народного депутата якобы давят и шантажируют следователи Службы безопасности Украины.

Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года EPA/UPG

Народного депутата Надежды Савченко, которая подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, объявила сухую голодовку.

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Соответствующее заявление обнародовано на странице парламентария в Facebook.

Согласно сообщению, следователи СБУ якобы “шантажируют и давят на Савченко“.

“Требуют немедленного ознакомления с материалами дела адвокатами, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины“, - говорится в тексте обращения.

Напомним, Савченко оставили под арестом до 23 декабря. Ранее сообщалось, что сделали операцию из-за “невыносимой боли“ в ноге. По словам сестры Савченко, операция касалась коленного сустава депутата.