Военное положение может быть прекращено досрочно - Гройсман
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В случае нормализации ситуации не исключено досрочное прекращение военного положения в Украине. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман, передает УНН.
Он отметил, что решение о продлении или непродлении военного положения зависит только от действий России.
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“Если мы не будем испытывать никаких угроз, то никаких оснований для продолжения военного положения нет“, - подчеркнул он.
“Также, если ситуация нормализуется, можно рассматривать досрочное его прекращение“, - говорит премьер.
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Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак не исключил продления военного положения в случае продолжающихся угроз нападения со стороны России. Военное положение заканчивает свое действие 26 декабря.