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Военное положение может быть прекращено досрочно - Гройсман

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 3
Если ситуация нормализуется, не будет смысла продолжать действие особого режима, говорит премьер.
Гройсман не исключает досрочного прекращения военного положения
Гройсман не исключает досрочного прекращения военного положения
EPA / UPG

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В случае нормализации ситуации не исключено досрочное прекращение военного положения в Украине. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман, передает УНН.

Он отметил, что решение о продлении или непродлении военного положения зависит только от действий России. 

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“Если мы не будем испытывать никаких угроз, то никаких оснований для продолжения военного положения нет“, - подчеркнул он. 

“Также, если ситуация нормализуется, можно рассматривать досрочное его прекращение“, - говорит премьер.

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Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак не исключил продления военного положения в случае продолжающихся угроз нападения со стороны России. Военное положение заканчивает свое действие 26 декабря.

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Теги: Гройсман, Порошенко, военное положение, сроки, Азов
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Комментариев (3)
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GALE    05.12.2018, 17:31
Оценка:  0
GALE
Жест Адольфа.
Риза    05.12.2018, 17:28
Оценка:  -1
Риза
Да сбудутся Ваши благие (всем хочется верить в свершение добрых пожеланий Св. Миколаем) намерения! Никому не нужны (риск обоюдный) повторения событий 90 - годов.
TomBombadil    05.12.2018, 17:17
Оценка:  -1
TomBombadil
п...ть - не мешки таскать
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