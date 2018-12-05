Военное положение может быть прекращено досрочно - Гройсман

Если ситуация нормализуется, не будет смысла продолжать действие особого режима, говорит премьер.

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В случае нормализации ситуации не исключено досрочное прекращение военного положения в Украине. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман, передает УНН.

Он отметил, что решение о продлении или непродлении военного положения зависит только от действий России.

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“Если мы не будем испытывать никаких угроз, то никаких оснований для продолжения военного положения нет“, - подчеркнул он.

“Также, если ситуация нормализуется, можно рассматривать досрочное его прекращение“, - говорит премьер.

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Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак не исключил продления военного положения в случае продолжающихся угроз нападения со стороны России. Военное положение заканчивает свое действие 26 декабря.