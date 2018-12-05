Парубий подписал госбюджет-2019 и ждет помощи от МВФ

Верховная Рада приняла бюджет в установленные сроки, как того требовали международные партнеры, отметил спикер.

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2019 год. Об этом он написал у себя в Twitter.

“Только что подписал Закон “О Государственном бюджете Украины на 2019“. Мы приняли его, придерживаясь всех требований - до 1 декабря“, - отметил спикер.

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Щойно підписав Закон “Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Ми ухвалили його дотримавшись всіх вимог- до 1 грудня.Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Це Бюджет розвитку і зростання! І головне, що це бюджет зміцнення оборони і безпеки України pic.twitter.com/0FglYlrzw3 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 декабря 2018 г.

Это, по словам политика, гарантирует Украине макрофинансовую поддержку международных партнеров.

Парубий показал подписанный бюджет, очередь за Порошенко twitter.com/AndriyParubiy

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“Это Бюджет развития и роста! И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины“, - заверил Парубий.

Ранее в МВФ заверили, что не видят причин отказывать Украине в получении макрофинансовой помощи из-за введения в отдельных регионах военного положения до 25 декабря. Парламент принял государственный бюджет 23 ноября.