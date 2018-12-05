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Парубий подписал госбюджет-2019 и ждет помощи от МВФ

Комментариев: 3
Верховная Рада приняла бюджет в установленные сроки, как того требовали международные партнеры, отметил спикер.
Парубий надеется, что международные партнеры оценят своевременное принятие Радой бюджета
Парубий надеется, что международные партнеры оценят своевременное принятие Радой бюджета
facebook.com/andriy.parubiy

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2019 год. Об этом он написал у себя в Twitter.

“Только что подписал Закон “О Государственном бюджете Украины на 2019“. Мы приняли его, придерживаясь всех требований - до 1 декабря“, - отметил спикер.

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Это, по словам политика, гарантирует Украине макрофинансовую поддержку международных партнеров. 

Парубий показал подписанный бюджет, очередь за Порошенко
Парубий показал подписанный бюджет, очередь за Порошенко
twitter.com/AndriyParubiy

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“Это Бюджет развития и роста! И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины“, - заверил Парубий.

Ранее в МВФ заверили, что не видят причин отказывать Украине в получении макрофинансовой помощи из-за введения в отдельных регионах военного положения до 25 декабря. Парламент принял государственный бюджет 23 ноября.

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Теги: госбюджет, Парубий, Рада, Порошенко, помощь, МВФ
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Комментариев (3)
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Василище    05.12.2018, 17:52
Оценка:  +1
Василище
Сколько лет то уже ждёт? Терпеливый какой))А украинскую экономику восстанавливать не пробовали? Или работать в лом?
alex-zol    05.12.2018, 17:23
Оценка:  +5
alex-zol
памагите аааа)))))
GALE    05.12.2018, 17:29
Оценка:  +4
GALE
Вечно с протянутой рукой. Тошно.
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